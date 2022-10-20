English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир "Италия не будет слабым звеном ЕС и НАТО": Мелони отреагировала на слова Берлускони, обвинившего Зеленского в войне

"Италия не будет слабым звеном ЕС и НАТО": Мелони отреагировала на слова Берлускони, обвинившего Зеленского в войне

20 октября, 2022 четверг
12:51
Мир

Лидер "Братьев Италии" Мелони после слов Берлускони, обвинившего Зеленского в войне, заявила, что Италия не будет слабым звеном ЕС и НАТО

Об этом передает Financial Times со ссылкой на ответ лидера "Братьев Италии" Джорджии Мэлони, после слов Берлускони.

Ранее потенциальный партнер Мелони по правительственной коалиции Сильвио Берлускони, известный своей дружбой с Путиным, прямо обвинил Украину и ее президента Владимира Зеленского в войне против России. Кроме того, среди его недавних заявлений был тезис о том, что "Путина подтолкнул российский народ, партия, его министры", а целью вторжения было вроде бы образовать в Киеве правительство "достойных людей".

На это Мелони ответила, что у ее правительства будет "четкая, однозначная линия внешней политики", и она потребует "ясности" от всех министров по этому вопросу.

"Италия полностью и с гордо поднятой головой является частью Европы и НАТО. Тот, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не может быть частью правительства – даже если это означает отказ от формирования правительства. С нами в правительстве Италия никогда не будет слабым звеном на Западе, ненадежной нацией, столь любимой нашими многочисленными недоброжелателями", - заявила Мэлони.

  • 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джорджию Мелони, которая является лидером правой партии "Братья Италии", победившей на выборах в парламент. После победы на выборах в Италии, она пообещала поддержку Украине. Зеленский пригласил главу будущего правительства Италии посетить Украину с визитом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Италия
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Сильвио Берлускони
Читайте также:
президент Польщі Анджей Дуда
20 октября, 2022 четверг
Дуда позвонил президенту Ирана: Польша будет противодействовать закупкам оружия Россией
Олег Дерипаска
Автор Олег Дорожовец
20 октября, 2022 четверг
Прецедент Дерипаски: будет ли так с каждым
19 октября, 2022 среда
Актриса Сопонару о выезде Олега Винника за границу: "Говорят, он болен, не верю, что он непорядочный"
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.03
    Покупка 40.03
    Продажа 40.76
  • EUR
    Покупка 38.39
    Продажа 39.42
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
20 октября
14:09
Из украинских портов в рамках "зерновой инициативы" 20 октября вышли два судна с агропродукцией
14:05
Охранял экс-главаря "ЛНР" и воевал против Украины: будут судить гражданина РФ
14:03
Похитили рукопись на 200 страниц и неопубликованные песни: Лану Дель Рей ограбили
13:58
Совет ЕС утвердил санкции в отношении Ирана за поставку беспилотников, нанесших удары по Украине
13:47
Военные показали, как над Донбасом украинский дрон протаранил вражеский квадрокоптер
13:47
Россияне утром обстреляли Николаев ракетами С-300, попали в прежний авторынок
13:46
Надеялась на победу РФ в войне против Украины: в Киеве объявили подозрение работнице гимназии
13:46
ФСБ
Российские спецслужбы готовят теракты против собственного населения и планируют обвинить Украину, - разведка
13:34
Чиновники продавали гуманитарку жителям Днепропетровщины: ДБР блокировало преступную схему
13:31
Рынок горючего в Украине успешно работает, цены на АЗС скоро стабилизируются, - директор консалтинговой группы "А95"
13:24
В Германии сгорело общежитие для украинских беженцев, следствие подозревает, что это умышленный поджог
13:13
Олаф Шольц
Германия планирует подготовить около 5 тысяч украинских военных к весне
12:52
"Если ты в окопах, нет ресторанчиков, надежда только на повара": в Нацгвардии рассказали о работе на кухне
12:51
Согласие на вступление Швеции в НАТО дали 28 стран-членов из 30
12:38
С сентября ВСУ освободили более 500 населенных пунктов Харьковщины
12:25
OPINION
Путин замазывает в кровь всех , кто принадлежал к так называемой партии молчания
12:24
В Украине уничтожен российский танковый экипаж "Горький", - офицер ВСУ Штефан
12:22
Инсайдерам последнего обновления Xbox уже доступен украинский интерфейс
12:14
Россияне за сутки обстреляли четыре района Харьковщины и ранили человека
12:06
Звезда "Звездных войн" Марк Гэмилл помог собрать средства более чем на 500 дронов для Украины
12:05
Испания и Франция заставили российских олигархов платить за арестованные яхты, - Reuters
11:55
В Протасовом Яру высадили аллею в память о Ратушном
11:40
В Харьковской области саперы взорвались на мине: двое погибли, еще четверо пострадали
11:23
Если РФ уже рассказывает, что воюет с НАТО, остается взять Украину в Альянс, - эксглава МИД Литвы Линкявичюс
11:12
Россияне обстреляли Черниговщину из артиллерии, минометов и дронов
11:12
Инфографика
Курс валют на 20 октября: сколько сегодня стоят доллар и евро
11:09
США помогут Украине восстановить поврежденную в результате войны инфраструктуру
10:58
Эксклюзив
Стоимость горючего в Украине существенно не возрастет и не будет оказывать значительного влияния на цену продуктов, - глава Ассоциации поставщиков торговых сетей
10:41
Канада
Канада ввела новые санкции против Ирана за жестокое подавление протестов
10:39
Били из артиллерии и танков: в Запорожской области оккупанты за сутки повредили 19 гражданских объектов
10:24
СБУ
Выявляли позиции украинских "джавелинов": в Донецкой области разоблачили агентов ФСБ
10:23
Президент Швейцарии Кассис прибыл в Украину
10:00
Эксклюзив
Незаметный и опасный: что известно о неуловимом украинском беспилотнике Punisher
09:54
Слышны будут выстрелы и взрывы: на Полтавщине и Киевщине будут тренироваться украинские защитники
09:50
"Успешно демобилизованы": в Украине ликвидировали российских майоров, - офицер ВСУ Штефан
09:45
Эксклюзив
Сергей Згурец
РФ не способна обеспечить своих мобилизованных, поэтому с помощью "военного положения" переведет эту ответственность на аннексированные территории, - Згурец
09:34
Полномасштабная война РФ против Украины: количество раненых детей возросло до 817
09:33
В Николаевской области украинские защитники за ночь уничтожили 14 "шахидов"
09:30
OPINION
Слава храбрым сердцам!
09:17
ВСУ показали, как артиллерией уничтожают оккупантов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV