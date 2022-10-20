Об этом передает Financial Times со ссылкой на ответ лидера "Братьев Италии" Джорджии Мэлони, после слов Берлускони.

Ранее потенциальный партнер Мелони по правительственной коалиции Сильвио Берлускони, известный своей дружбой с Путиным, прямо обвинил Украину и ее президента Владимира Зеленского в войне против России. Кроме того, среди его недавних заявлений был тезис о том, что "Путина подтолкнул российский народ, партия, его министры", а целью вторжения было вроде бы образовать в Киеве правительство "достойных людей".

На это Мелони ответила, что у ее правительства будет "четкая, однозначная линия внешней политики", и она потребует "ясности" от всех министров по этому вопросу.

"Италия полностью и с гордо поднятой головой является частью Европы и НАТО. Тот, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не может быть частью правительства – даже если это означает отказ от формирования правительства. С нами в правительстве Италия никогда не будет слабым звеном на Западе, ненадежной нацией, столь любимой нашими многочисленными недоброжелателями", - заявила Мэлони.

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джорджию Мелони, которая является лидером правой партии "Братья Италии", победившей на выборах в парламент. После победы на выборах в Италии, она пообещала поддержку Украине. Зеленский пригласил главу будущего правительства Италии посетить Украину с визитом.

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