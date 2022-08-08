Италия начала вакцинацию от обезьяньей оспы

Об этом сообщает Reuters.

По данным итальянского министерства здравоохранения, в стране было зафиксировано 545 случаев обезьяньей оспы. Италия начала кампанию вакцинации более чем через месяц после других стран, включая Соединенные Штаты, Великобританию и Испанию.

Первые дозы будут введены в больнице Спалланцани в Риме.

Как заявляет медучреждение, 8 августа планируют вакцинировать 200 человек, еще 600 человек забронировали время на вакцинацию в ближайшем будущем.

Отмечается, что итальянскими больницами будет использоваться вакцина Jynneos (MVA-BN). Это вакцина против натуральной оспы, изготовленная Bavarian Nordic и одобренная Европейским агентством по лекарственным средствам.

Кроме того, 11 августа начнут прививки и в городе Милан.

Первый случай в Италии был зафиксирован 20 мая 2022 года. Пока планов насчет массовых прививок нет.

Регион Лацио, окружающий Рим, получил 1200 доз вакцины, Ломбардия – 2000, Эмилия-Романья – 600, а Венето, окружающая Венецию – 400.

Напомним, в пятницу, 29 июля, министерство здравоохранения Испании подтвердило первую смерть от обезьяньей оспы – это первый известный случай в Европе.