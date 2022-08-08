Италия начала вакцинацию от обезьяньей оспы
Италия начала кампанию вакцинации против обезьяньей оспы, поскольку количество случаев заболевания значительно возросло
Об этом сообщает Reuters.
По данным итальянского министерства здравоохранения, в стране было зафиксировано 545 случаев обезьяньей оспы. Италия начала кампанию вакцинации более чем через месяц после других стран, включая Соединенные Штаты, Великобританию и Испанию.
Первые дозы будут введены в больнице Спалланцани в Риме.
Как заявляет медучреждение, 8 августа планируют вакцинировать 200 человек, еще 600 человек забронировали время на вакцинацию в ближайшем будущем.
Отмечается, что итальянскими больницами будет использоваться вакцина Jynneos (MVA-BN). Это вакцина против натуральной оспы, изготовленная Bavarian Nordic и одобренная Европейским агентством по лекарственным средствам.
Кроме того, 11 августа начнут прививки и в городе Милан.
Первый случай в Италии был зафиксирован 20 мая 2022 года. Пока планов насчет массовых прививок нет.
Регион Лацио, окружающий Рим, получил 1200 доз вакцины, Ломбардия – 2000, Эмилия-Романья – 600, а Венето, окружающая Венецию – 400.
- Напомним, в пятницу, 29 июля, министерство здравоохранения Испании подтвердило первую смерть от обезьяньей оспы – это первый известный случай в Европе.
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