Италия конфисковала суперяхту российского олигарха Мельниченко стоимостью $578 млн
Итальянская полиция изъяла суперяхту у российского миллиардера Андрея Мельниченко спустя несколько дней после того, как бизнесмена внесли в санкционный список ЕС после вторжения России в Украину
Об этом заявили в офисе премьер-министра Марио Драги, сообщает Reuters.
143-метровая парусная яхта A, стоимость которой составляет 530 миллионов евро (578 миллионов долларов), была конфискована в северном порту Триеста.
Судно, разработанное Филиппом Старком и построенное компанией Nobiskrug в Германии, является самой большой парусной яхтой в мире.
Мельниченко владел крупным производителем минеральных удобрений EuroChem Group и угольной компанией СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания). 10 марта в заявлениях компании заявили, что он ушел в отставку с должности члена совета обеих компаний и уволился с качества их бенефициара.
Пресс-секретарь Мельниченко Алексей Андреев заявил, что бизнесмен "не имеет отношения к трагическим событиям в Украине. У него нет политических пристрастий".
"Нет никакого оправдания для включения его в санкционный список ЕС. Мы будем обжаловать эти безосновательные и неоправданные санкции и верим, что верховенство права и здравый смысл победят", - сказал Андреев.
На прошлой неделе итальянская полиция конфисковала виллы и яхты стоимостью 143 миллиона евро (156 миллионов долларов) у пяти высокопоставленных россиян, попавших в санкционный список ЕС.
Операции полиции являлись частью скоординированной попытки западных государств наказать богатых россиян, которые, по их словам, связаны с президентом Владимиром Путиным.
- Напомним, 11 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС готовит четвертый пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.
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