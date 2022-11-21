Италия хочет продлить декрет о поставках оружия Украине на весь 2023 год
Глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто официально подтвердил, что правительство его страны в скором времени планирует попросить парламент одобрить новый декрет о военных и гражданских поставках в Украину в течение следующего года.
Об этом сообщает Reuters .
Сталийское правительство каждый раз может направлять помощь Украине, не спрашивая разрешения парламента, на основании декрета, срок действия которого истекает в конце 2022 года.
Министерство обороны в скором времени предложит восстановить это мероприятие, распространив его на весь 2023 год.
По словам Гвидо Крозетто, Рим продолжит поставлять оружие по-прежнему "в то время и теми способами", которые он согласует с атлантическими союзниками и украинскими властями.
Как уже упоминалось ранее, недавно представитель правящей коалиции подтвердил информационному агентству Reuters, что итальянские власти готовят новый пакет вооружений для Украины, включая системы противовоздушной обороны, о которых особо просила украинская сторона.
Что важно понимать, Крозетто принадлежит к "Братьям Италии", правой партии нового премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая является решительной сторонницей Украины.
- Напомним, Италия уже передала Украине большую партию тяжелого вооружения, в которую вошли десятки БМП, самоходных артиллерийских установок, шесть гаубиц и две системы реактивного залпового огня.
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