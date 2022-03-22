Италия хочет, чтобы Украина была в ЕС, – премьер Драги

Об этом сообщает Reuters .



"Я хочу сказать президенту Зеленскому, что Италия на стороне Украины в этом процессе. Италия хочет, чтобы Украина была в Европейском Союзе", - сказал Драги.



Итальянский премьер подчеркнул, что Украина оказывает "героическое" сопротивление российскому вторжению, и пообещал продолжить поддержку убегающим от боевых действий беженцам, а также военную помощь.



"Наглость российского правительства столкнулась с достоинством украинского народа, сумевшего обуздать экспансионистские цели Москвы и наложить огромные расходы на армию вторжения", - сказал Драги в парламенте.

Напомним, что Владимир Зеленский призвал Италию заморозить все активы россиян в своей стране и поддержать полное эмбарго для России, включая нефть.