Италия - Испания: составы команд на полуфинал Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Букмекеры считают Италию фаворитом матча за выход в финал Лиги наций. Коэффициент - 2,30. Ничья в основные 90 минут оценивается в 3,02. Победа Испании - 4,0.

Италия и Испания встретятся на стадионе "Сан-Сиро". Матч начнется в 21:45. Игру будет транслировать телеканал "Футбол 1".

Второго финалиста турнира 7 октября в Турине определят Бельгия и Франция. Матч за третье место и финал состоятся 10 октября.

Испания на групповом этапе Лиги наций опередила в группе 4 Германию, Швейцарию и Украину. Испанцы дома победили украинцев со счетом 4: 0, в Киеве команда Андрея Шевченко взяла реванш - 1: 0.

Сборной Украины засчитали техническое поражение в заключительном матче Лиги наций против Швейцарии, поскольку она в ноября 2020 года не смогла выйти на игру из-за вспышки коронавируса в команде.

Лига наций

Полуфинал

6 октября

Италия - Испания



Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Бонуччи, Эмерсон, Верратти, Барелла, Жоржиньо, Инсинье, Кьеза, Бернардески.



Испания: Симон, Алонсо, П.Торрес, Лапорт, Аспиликуэта, Бускетс, Гави, Коке, Ф.Торрес, Оярсабаль, Сарабия.

Милан, стадион "Сан-Сиро"

Начало - 21:45

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Напомним, 17 ноября 2020 матч 6-го тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией в Люцерне отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.

25 ноября 2020 УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины от Швейцарии.

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