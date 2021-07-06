Италия - Испания: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала чемпионата Европы по футболу. Начало - 22:00
Первого полуфиналиста Евро-2020 в Лондоне на стадионе "Уэмбли" определят сборные Италии и Испании.
Итальянцы на пути к финалу победили в групповом раунде Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала команда Роберто Манчини одолела в дополнительное время Австрию (2:1), а в четвертьфинале оказалась сильнее Бельгии (2:1).
Испанцы начали выступление на ЧЕ с ничьих против Швеции (0:0) и Польши (1:1), а затем разгромили Словакию (5:0). В 1/8 финала команда Луиса Энрике переиграла в овертайме Хорватию (5:3), а в четвертьфинале одолела в серии послематчевых пенальти Швейцарию (1:1, 3:1).
Другого полуфиналиста чемпионата Европы в Лондоне 7 июля определят Англия и Дания.
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