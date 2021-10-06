Италия - Испания: где и когда смотреть полуфинал Лиги наций
Сегодня в Милане в 1/2 финала Лиги наций встретятся сборные Италии и Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Италия и Испания встретятся на стадионе "Сан-Сиро". Матч начнется в 21:45. Игру будет транслировать телеканал "Футбол 1".
Второго финалиста турнира 7 октября в Турине определят Бельгия и Франция. Матчи за третье место и финал состоятся 10 октября.
Испания на групповом этапе Лиги наций опередила в группе 4 Германию, Швейцарию и Украину. Испанцы дома победили украинцев со счетом 4:0, в Киеве команда Андрея Шевченко взяла реванш - 1:0.
Сборной Украины засчитали техническое поражение в заключительном матче Лиги наций против Швейцарии, поскольку она в ноябре 2020 года не смогла выйти на игру из-за вспышки коронавируса в команде.
Лига наций
полуфинал
6 октября
Италия - Испания
Милан, стадион "Сан-Сиро"
Начало - 21:45
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
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Напомним, 17 ноября 2020 года матч 6-го тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией в Люцерне отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.
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25 ноября 2020 года УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины от Швейцарии.
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