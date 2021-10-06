Италия - Испания: где и когда смотреть полуфинал Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Италия и Испания встретятся на стадионе "Сан-Сиро". Матч начнется в 21:45. Игру будет транслировать телеканал "Футбол 1".

Второго финалиста турнира 7 октября в Турине определят Бельгия и Франция. Матчи за третье место и финал состоятся 10 октября.

Испания на групповом этапе Лиги наций опередила в группе 4 Германию, Швейцарию и Украину. Испанцы дома победили украинцев со счетом 4:0, в Киеве команда Андрея Шевченко взяла реванш - 1:0.

Сборной Украины засчитали техническое поражение в заключительном матче Лиги наций против Швейцарии, поскольку она в ноябре 2020 года не смогла выйти на игру из-за вспышки коронавируса в команде.

Лига наций

полуфинал

6 октября

Италия - Испания

Милан, стадион "Сан-Сиро"

Начало - 21:45

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Напомним, 17 ноября 2020 года матч 6-го тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией в Люцерне отменили из-за вспышки коронавируса в нашей национальной команде.

25 ноября 2020 года УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины от Швейцарии.

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