Италия - Испания: где и когда смотреть первый полуфинал Евро-2020
В первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии сыграет против Испании
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На пути к полуфиналу Италия прошла Австрию и Бельгию, а Испания оказалась сильнее Хорватии и Швейцарии.
В полуфинале сборная Англии встретится 7 июля в Лондоне с Данией. 6 июля, также на "Уэмбли", первого финалиста определят Италия и Испания.
Финал пройдет 11 июля.
Евро-2020
Полуфинал
6 июля
Италия - Испания
Лондон, стадион "Уэмбли"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Украина"
- Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.
- Андрей Шевченко заявил, что гордится выступлением своей команды на Евро-2020.
- В то же время, Шевченко отметил, что пока не знает, останется ли на посту главного тренера сборной Украины после ЧЕ.
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