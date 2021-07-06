Италия - Испания: где и когда смотреть первый полуфинал Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На пути к полуфиналу Италия прошла Австрию и Бельгию, а Испания оказалась сильнее Хорватии и Швейцарии.



В полуфинале сборная Англии встретится 7 июля в Лондоне с Данией. 6 июля, также на "Уэмбли", первого финалиста определят Италия и Испания.



Финал пройдет 11 июля.



Евро-2020



Полуфинал



6 июля



Италия - Испания



Лондон, стадион "Уэмбли"



Начало в 22:00



Прямая трансляция на телеканале "Украина"





Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.

Андрей Шевченко заявил, что гордится выступлением своей команды на Евро-2020.

В то же время, Шевченко отметил, что пока не знает, останется ли на посту главного тренера сборной Украины после ЧЕ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb