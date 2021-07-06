Италия - Испания: букмекеры спрогнозировали, кто выйдет в финал Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры считают фаворитом полуфинала Италию, на победу которой предлагают коэффициент 2,50, на ничью дают - 3,15, выигрыш Испании - 3,20. Вероятность выхода в финал команды Манчини - 1,75, того, что там сыграет команда Луиса Энрике - 2,15.



Итальянцы на пути к финалу победили на групповом раунде Турцию (3: 0), Швейцарию (3: 0) и Уэльс (1: 0). В 1/8 финала команда Роберто Манчини одолела в дополнительное время Австрию (2: 1), а в четвертьфинале оказалась сильнее Бельгию (2: 1).

Испанцы начали выступление на ЧЕ по ничьих против Швеции (0: 0) и Польши (1: 1), а затем разгромили Словакию (5: 0). В 1/8 финала команда Луиса Энрике переиграла в овертайме Хорватию (5: 3), а в четвертьфинале одолела в серии послематчевых пенальти Швейцарию (1: 1, 3: 1).



В другом полуфинале сборная Англии встретится 7 июля в Лондоне с Данией. Финал пройдет 11 июля.



Евро-2020



Полуфинал



6 июля



Италия - Испания



Лондон, стадион "Уэмбли"



Начало в 22:00



Прямая трансляция на телеканале "Украина"



Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Италия - Испания



