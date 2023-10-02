Италия и Украина подписали соглашение о возобновлении уничтоженного россиянами собора в Одессе

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Киеве, пишет Укринформ.

"Сегодня Италия подписала соглашение о возобновлении Одесского собора. Италия будет работать над реконструкцией", - сказал он.

Таяни отметил, что восстановлением собора будут заниматься лучшие итальянские архитекторы. По его словам, это четкий культурный и политический месседж для Украины.

Министр добавил, что Италия хочет поддержать Украину и защитить международное право.

"Конечно, мы хотим достичь мира, но невозможно достичь мира без справедливости. Справедливость – это свобода и независимость Украины", - подчеркнул глава итальянского МИД.

Разрушение собора в Одессе: что известно

В ночь на 23 июля русская армия атаковала Одессу. В ОК "Юг" заявили, что во время ракетной атаки враг ударил по Одесчине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "калибры", "ониксы", Х-22 и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М". Подразделения ПВО уничтожили 9 из 19 воздушных целей врага - 4 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Во время атаки россияне разрушили Спасо-Преображенский собор - самый большой православный храм Одессы и Дом ученых. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Миссия ЮНЕСКО заявила о подготовке отчета о вреде, нанесенном ракетными ударами РФ всемирному наследию в Одессе, для встречи стран-участниц Гаагской конвенции в декабре.

Уже 4 сентября Италия заявила о готовности присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе, поврежденного в результате российских обстрелов.