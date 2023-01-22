Италия и Франция готовятся передать Украине ЗРК SAMP/T
Глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что страна вместе с Францией планирует передать Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP/T
Об этом он сказал изданию Corriere della Sera.
"В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP/T, и, кроме того, планируются другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально", – сказал министр.
Таяни также подчеркнул, что "Италия поддерживает все возможные пути достижения мира в Украине, что означает ее независимость и территориальную целостность".
Отмечается, что Италия уже предоставила Украине 5 пакетов военной помощи на сумму около 1 млрд евро, и сейчас готовится шестой пакет, включающий системы ПВО.
- Ранее СМИ сообщали, что Италия передаст Украине батареи ЗРК SAMP/T. Ускорить решение о передаче Украине батареи помогло "сильное давление со стороны Вашингтона".
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