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Италия и дальше будет поддерживать Украину, но помощь не может быть неограниченной, - минобороны Италии

8 октября, 2023 воскресенье
14:52
Мир

Министр обороны Италии Гвидо Кроссетто подтвердил позицию правительства: поддержка Киева не вызывает никаких сомнений, но чем дольше продолжается конфликт, тем сложнее обеспечивать военную технику

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью Fanpage .

"Итальянская поддержка всегда была убедительной с политической точки зрения, но она никогда не была неограниченной с точки зрения возможностей оказания помощи. С технической точки зрения это ограничение количества, в то время как на уровне политических решений ничего не изменилось", - отметил министр.

Италия готова помогать Украине, но без истощения своих оборонительных запасов. Такова позиция правительства.

В частности, министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил обеспокоенность по поводу обострения ситуации на фронте.

"Мы являемся свидетелями невозможности разрешения конфликта на местах. Поэтому мы продолжаем помогать тем, кто прав, но каждый день анализируем более плодотворную тактику, чтобы построить планы диалога, достичь мира и начать восстанавливать захваченную и разрушенную территорию", - пояснил он.

Однако будет ли восьмой пакет помощи, пока не понятно: намерение составить его есть, о чем уже заявил Антонио Таяни, но то, что итальянское правительство готово предоставить, может быть очень далеким от пожеланий Киева.

  • Накануне Италия подписала с Украиной соглашение о совместном восстановлении уничтоженного во время атаки россиян на Одессу 23 июля Спасо-Преображенского собора в центре города.
Украина
Италия
Война с Россией
помощь Украине
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