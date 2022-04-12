English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Италия и Алжир заключили соглашение об увеличении поставок газа на 40% для замещения российского

Италия и Алжир заключили соглашение об увеличении поставок газа на 40% для замещения российского

12 апреля, 2022 вторник
06:37
Экономика

Италия в рамках поиска альтернатив российскому газу и диверсификации поставок энергоресурса договорилась об увеличении импорта газа из Алжира

Об этом сообщает Reuters.

Италия заключила соглашение с Алжиром об увеличении импорта газа из страны примерно на 40%. Это первое крупное соглашение в рамках поиска альтернатив российскому газу после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Как прокомментировал итальянский премьер-министр Марио Драги, по этому соглашению последуют и другие.

Около 40% импорта газа или 29 млрд. куб.м этого топлива Италия получает из России. Сейчас страна пытается найти альтернативу российским поставкам. Страна пытается договориться об альтернативных поставках с Конго, Анголой, Азербайджаном и Катаром.

  • Ранее премьер Италии поддержал введение эмбарго на российские газ и нефть.
  • Эстония полностью прекратит импорт российского газа до конца этого года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Мир
газ
Италия
Алжир
война с Россией
Читайте также:
Жозеп Боррель
9 апреля, 2022 суббота
"Эта война будет выиграна на поле боя". Спикер Госдумы Володин требует "немедленной" отставки Борреля только за одну фразу
10 апреля, 2022 воскресенье
Зеленский рассказал, на каких условиях возможен мир с Россией
вантжівки на кордоні фура
10 апреля, 2022 воскресенье
Все, что я слышала от российских водителей фур на границе, как они хотят меня изнасиловать и убить, с этим народом украинцам не найти общий язык, — общественная активистка
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30.06
  • EUR
    Покупка 31.77
    Продажа 32.9
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
12 апреля
07:54
Оккупанты в очередной раз били по жилым районам Луганщины: 12 домов разрушены, есть погибший и раненые
07:34
Цены на продукты в мире обновили исторический максимум из-за войны на территории Украины, - продовольственная ассоциация при ООН
07:15
Россияне могут попытаться взять под контроль Мариуполь, Попасную и вести наступление в направлении Курахово, чтобы выйти на админграницы Донецкой области, - Генштаб
07:06
Бельгия возвращает посольство в Киев и планирует выделить €500 млн
06:53
Россия имеет цель захвата Донбасса после неудачной попытки взять Киев, - Пентагон
06:21
Карл Негаммер
Путин в разговоре с канцлером Австрии сказал, что "было бы лучше, если бы война скорее закончилась"
06:18
Япония ввела санкции против 398 человек и 28 организаций из РФ: в списке Сбербанк, Альфа-банк и дочери Путина
05:59
Все 27 стран-членов Евросоюза причастны к поставкам оружия в Украину, – Боррель
05:43
Из-за уменьшения потребления Украина готова экспортировать до 16 миллионов МВт/ч электроэнергии в год
05:34
Молдова
Молдова не готова отдавать долг за российский газ и может остаться без энергоносителя с мая, - Мининфраструктуры
04:43
Украина предлагает применить к России "иранскую модель" газовых санкций
04:22
Украинские военные отбили атаку российских диверсантов, выдававших себя за эвакуированных гражданских, - ОК "Юг"
04:01
Химатака в Мариуполе может подтвердить наши опасения о намерениях армии РФ, - Пентагон
03:40
ЦПД рассказал о новых фейках от российской пропаганды
03:19
В больницах России раненых военных агитируют возвращаться на войну против Украины, - разведка
02:57
Жозеп Боррель
ЕС кроме санкций должен оказать немедленную помощь для обороны Украины, - Боррель
02:33
Лиз Трасс
"Бессердечная эскалация конфликта": в Великобритании прокомментировали использование РФ химического оружия в Мариуполе
02:11
Уверен, получим почти все оружие, в котором нуждаемся, но нужно время, которого у нас нету, - Зеленский
01:53
Защитники Донбасса отбили 6 атак врага, уничтожили 43 единицы техники и 6 воздушных целей, - штаб ООС
01:32
Агрессия России в Украине почти вдвое снизит темпы роста мировой торговли, – ВТО
01:14
Операция "Оскар". Европол присоединяется к выявлению активов подсанкционных россиян
00:57
нефть
Новые санкции против России, которые не затрагивают нефть, вызовут в Москве разве улыбку, - Зеленский
00:45
Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва в Украине
00:40
В эти сутки уничтожены 1 самолет, 2 вертолета и 4 БПЛА российских оккупантов, - Воздушные Силы ВСУ
00:33
Применение Россией химического оружия станет "новым этапом террора против народа Украины", - Зеленский
00:30
Лидер "Азова" Андрей Билецкий подтвердил химическую атаку россиян в Мариуполе
00:05
Денис Шмигаль
"Агрессор стремится убить как можно больше мирного населения", - Шмигаль конгрессменам США
2022, понедельник
11 апреля
23:59
Запорожская журналистка, похищенная российскими оккупантами, освобождена из плена, - родственники
23:56
Большинство людей из подконтрольной части Донбасса эвакуировались, - председатель ОВА
23:54
Карл Нехаммер
В общем, положительных впечатлений нет. Нехаммер прокомментировал свою встречу с Путиным
23:43
Ericsson
Ericsson, eBay и еще три компании присоединились к технологической блокаде России и Беларуси
23:37
15 апреля Джо Байден снова приедет в Польшу, - Белый дом
23:34
России не хватает ресурса для победы на Донбассе, - Институт изучения войны
23:28
Чехия Украина
Благотворители в Чехии собрали на оружие для Украины около 1 млрд крон
23:15
11 апреля гумкоридорам удалось вывезти более 4 тыс. украинцев
22:55
Джен Псаки
Байден не планирует вслед за Джонсоном приезжать в Киев, - Белый дом
22:52
В Ирпене объявили удлиненный комендантский час
22:42
Папа Франциск может встретиться с патриархом Кириллом, - Reuters
22:23
Россия использовала ядовитое вещество против военных и гражданских в Мариуполе - полк "Азов"
22:15
Около двух третей всех украинских детей стали переселенцами, - ЮНИСЕФ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV