Италия и Алжир заключили соглашение об увеличении поставок газа на 40% для замещения российского

Об этом сообщает Reuters.



Италия заключила соглашение с Алжиром об увеличении импорта газа из страны примерно на 40%. Это первое крупное соглашение в рамках поиска альтернатив российскому газу после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.



Как прокомментировал итальянский премьер-министр Марио Драги, по этому соглашению последуют и другие.



Около 40% импорта газа или 29 млрд. куб.м этого топлива Италия получает из России. Сейчас страна пытается найти альтернативу российским поставкам. Страна пытается договориться об альтернативных поставках с Конго, Анголой, Азербайджаном и Катаром.

Ранее премьер Италии поддержал введение эмбарго на российские газ и нефть.

Эстония полностью прекратит импорт российского газа до конца этого года.