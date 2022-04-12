Италия и Алжир заключили соглашение об увеличении поставок газа на 40% для замещения российского
Италия в рамках поиска альтернатив российскому газу и диверсификации поставок энергоресурса договорилась об увеличении импорта газа из Алжира
Об этом сообщает Reuters.
Италия заключила соглашение с Алжиром об увеличении импорта газа из страны примерно на 40%. Это первое крупное соглашение в рамках поиска альтернатив российскому газу после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
Как прокомментировал итальянский премьер-министр Марио Драги, по этому соглашению последуют и другие.
Около 40% импорта газа или 29 млрд. куб.м этого топлива Италия получает из России. Сейчас страна пытается найти альтернативу российским поставкам. Страна пытается договориться об альтернативных поставках с Конго, Анголой, Азербайджаном и Катаром.
- Ранее премьер Италии поддержал введение эмбарго на российские газ и нефть.
- Эстония полностью прекратит импорт российского газа до конца этого года.
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