Италия готовится одобрить шестой пакет военной помощи Украине
Новое правительство Италии премьера Мелони планирует одобрить шестой пакет военной помощи для Украины с начала российского вторжения
Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на заявление министра обороны Гвидо Крозетто.
"Единственное, чего мы не можем сделать в такое сложное время, как то, которое мы сейчас переживаем, это потерять связь с нашими международными союзниками, ЕС и Североатлантическим альянсом. Поэтому есть только один способ действовать и решать. Если ситуация в Украине не изменится, будет шестой указ о направлении новой военной помощи", - сказал он.
По его словам, этот шаг соответствовал бы заверениям Мелони перед союзниками Италии в НАТО и ЕС, что ее новая администрация не нарушит связи с остальным Западом в отношении Украины.
- 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джорджу Мелони, которая является лидером правой партии "Братья Италии", победившей на выборах в парламент. После победы на выборах в Италии она пообещала поддержку Украине. Зеленский пригласил главу будущего правительства Италии посетить Украину с визитом.
- 20 октября Мелони отреагировала на слова Берлускони, обвинившего Зеленского в войне, заявлением о том, что "Италия никогда не будет слабым звеном на Западе, ненадежной нацией".
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