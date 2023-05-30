Италия готовит новый пакет военной помощи Украине: он будет включать, вероятно, системы ПВО
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто во вторник анонсировал подготовку очередного пакета военной помощи Украине, который, вероятно, будет включать некоторые элементы системы ПВО
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на слушания в парламенте.
Крозетто обсудил вопросы военной помощи Украине во время слушаний в парламентском комитете по контролю за спецслужбами. При этом содержание его выступления – как и то, какое оружие Киев получит от Рима, – засекречено.
Издание Il Messaggero накануне писало , что в новый пакет военной помощи Украине – уже седьмой по счету – могут войти ЗРК SAMP-T и другие системы противовоздушной обороны.
Журналисты отмечают, что договоренность о передаче элементов ПВО могла быть достигнута на прошлой неделе во время встречи в формате "Рамштайн", в фокусе которой стояла необходимость укрепления потенциала противовоздушной обороны страны, подвергавшейся интенсивным ударам с воздуха.
Италия вместе с Францией организовала поставку противоракетного комплекса SAMP-T и подготовила украинский персонал.
Крозетто возразил, что итальянские военные могли участвовать в подготовке пилотов истребителей F16, которые группа стран готовится передать украинским ВВС. Кроме того, необходимо обеспечить вооруженные силы Зеленского боеприпасами и техникой, которая сильно изношена из-за продолжающихся боевых действий.
- Напомним, в середине мая Украина, по сообщению СМИ, получила зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T, который обещали вместе передать Франция и Италия. Также в марте Италия провела обучение 20 украинских военнослужащих по использованию SAMP-T на базе Санта-Барбара в Сабаудии в провинции Латина к югу от Рима.
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