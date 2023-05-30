Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на слушания в парламенте.

Крозетто обсудил вопросы военной помощи Украине во время слушаний в парламентском комитете по контролю за спецслужбами. При этом содержание его выступления – как и то, какое оружие Киев получит от Рима, – засекречено.

Издание Il Messaggero накануне писало , что в новый пакет военной помощи Украине – уже седьмой по счету – могут войти ЗРК SAMP-T и другие системы противовоздушной обороны.

Журналисты отмечают, что договоренность о передаче элементов ПВО могла быть достигнута на прошлой неделе во время встречи в формате "Рамштайн", в фокусе которой стояла необходимость укрепления потенциала противовоздушной обороны страны, подвергавшейся интенсивным ударам с воздуха.

Италия вместе с Францией организовала поставку противоракетного комплекса SAMP-T и подготовила украинский персонал.

Крозетто возразил, что итальянские военные могли участвовать в подготовке пилотов истребителей F16, которые группа стран готовится передать украинским ВВС. Кроме того, необходимо обеспечить вооруженные силы Зеленского боеприпасами и техникой, которая сильно изношена из-за продолжающихся боевых действий.