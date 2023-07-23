Италия готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе
Италия осудила обстрел Спасо-Преображенского собора Россией и заявила, что готова стать одной из первых, кто присоединится к восстановлению достопримечательности и Одессы
Об этом сообщили в посольстве Италии в Украине.
Глава Совета министров Италии Джорджия Мэлони отметила, что россияне разрушают зернохранилища и таким образом лишают еды миллионы нуждающихся в ней людей. Так, по ее словам, Россия уничтожает европейскую цивилизацию и ее священные символы.
"Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит. Италия с ее уникальным в мире опытом в реставрационной отрасли готова приобщиться к восстановлению собора и других сокровищ культурного наследия Украины", - написала Мелони.
В свою очередь министр иностранных дел Италии Антонио Таяни добавил , что уничтожение части Спасо-Преображенского собора в Одессе является "мерзким поступком".
"Италия, поддержав внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО, будет в авангарде обновления города", - написал Таяни.
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