Италия готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе

Об этом сообщили в посольстве Италии в Украине.

Глава Совета министров Италии Джорджия Мэлони отметила, что россияне разрушают зернохранилища и таким образом лишают еды миллионы нуждающихся в ней людей. Так, по ее словам, Россия уничтожает европейскую цивилизацию и ее священные символы.

"Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит. Италия с ее уникальным в мире опытом в реставрационной отрасли готова приобщиться к восстановлению собора и других сокровищ культурного наследия Украины", - написала Мелони.

В свою очередь министр иностранных дел Италии Антонио Таяни добавил , что уничтожение части Спасо-Преображенского собора в Одессе является "мерзким поступком".

"Италия, поддержав внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО, будет в авангарде обновления города", - написал Таяни.