Италия готова присоединиться к восстановлению разрушенного РФ Спасо-Преображенского собора в Одессе

Об этом говорилось на встрече и.о. министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева со специальным посланником министра иностранных дел Италии, координатором рабочей группы от Италии по восстановлению и укреплению устойчивости Украины Давиде Ла Чечилиа, передает пресс-служба Минкульта.

Известно, что работа по поиску соответствующих экономических и технических решений по восстановлению этого исторического объекта уже начата.

"Сейчас наши усилия направлены на сохранение и восстановление объектов культурного наследия, в том числе музейных коллекций. Мы нуждаемся в реставраторах, поэтому надеемся на профессиональную и техническую помощь Италии как страны, богатой культурным наследием", - сказал Карандеев.

По его словам, Минкульт также рассчитывает на помощь Италии украинским художникам за границей.

"Такое сотрудничество охватывает обмен опытом между нашими государствами относительно подготовки работников музеев и заповедников, предоставления вакансий, а также предоставления стипендий и грантов для сохранения профессиональности и культурной производительности украинских художников, которые находятся за рубежом", - сказал и.о. министра.

Разрушение собора в Одессе: что известно

В ночь на 23 июля русская армия атаковала Одессу. В ОК "Юг" заявили, что во время ракетной атаки враг ударил по Одесчине по меньшей мере 5-ю типами ракет всех видов базирования: "калибры", "ониксы", Х-22 и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М". Подразделения ПВО уничтожили 9 из 19 воздушных целей врага - 4 крылатых ракеты морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Во время атаки россияне разрушили Спасо-Преображенский собор - самый большой православный храм Одессы - и Дом ученых. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Миссия ЮНЕСКО подготовит отчет о вреде, нанесенном ракетными ударами РФ всемирному наследию в Одессе, для встречи стран-участниц Гаагской конвенции в декабре.