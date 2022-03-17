Италия готова отстроить разрушенный бомбой драмтеатр Мариуполя, – министр культуры

Об этом заявил министр культуры Италии Дарио Франческони, передает " Эспрессо. TV ".

"Италия готова построить театр в Мариуполе. Кабинет Министров одобрил мое предложение предложить Украине ресурсы и средства для ее скорейшего восстановления. Театры всех стран принадлежат всему человечеству, это мировое наследие", - написал Дарио Франческони.

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