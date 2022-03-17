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Италия готова отстроить разрушенный бомбой драмтеатр Мариуполя, – министр культуры

17 мартa, 2022 четверг
20:48

Итальянцы готовы приобщиться к возобновлению драматического театра Мариуполя, которого россияне уничтожили мощной бомбой

Об этом заявил министр культуры Италии Дарио Франческони, передает " Эспрессо. TV ".

"Италия готова построить театр в Мариуполе. Кабинет Министров одобрил мое предложение предложить Украине ресурсы и средства для ее скорейшего восстановления. Театры всех стран принадлежат всему человечеству, это мировое наследие", - написал Дарио Франческони.

  • Напомним , 16 марта оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек
  • Возле Мариупольского драмтеатра перед бомбежками написали слово "Дети". Спутниковые снимки
  • В Мариуполе начали разбирать завалы после российского авиаудара по драмтеатру, люди выходят из бомбоубежища, - Тарута

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