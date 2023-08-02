Об этом информирует Reuters .

Отмечается, что на борту самолета находились 36 итальянцев, 21 гражданин США, четверо болгар, двое австрийцев и по одному гражданину Великобритании, Нигера, Венгрии, Сенегала и Нигерии.

По словам главы МИД Антонио Таяни, некоторые итальянцы приняли решение остаться в Нигере, так что посольство Италии в столице страны Ниамеи будет оставаться открытым.

Посол Италии в Ниамее Эмилия Гатто сообщила, что до эвакуации в столице находилось около 80 итальянцев. Она подчеркнула, что тем, кто решил остаться, опасность не угрожает.

В настоящее время в Нигере также находятся около 300 итальянских военнослужащих. Они принимают участие в миссиях по борьбе с повстанцами и военными учениями. Об их эвакуации сообщений не было.

Госпереворот в Нигере

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого во дворце заблокировали президента страны Мохаммеда Базума. Военные заявили, что свергли демократически избранного президента Нигера, объявив по государственному телевидению, что они положили конец властям из-за ухудшения ситуации с безопасностью в африканской стране.

Украина осудила государственный переворот в Республике Нигер. В МИДе категорически отвергли любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя.

В свою очередь генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера после государственного переворота при поддержке возглавляемого им подразделения президентской гвардии.

Позже решительно осудил попытки неконституционного изменения законного правительства Республики Нигер Совет Безопасности ООН. Члены Совета безопасности призвали к увольнению президента Мохаммеда Базума.

30 июля в городе Ниамей, столице Нигера, поклонники хунты прошли маршем по улицам столицы Ниамея. Они размахивали русскими флагами, скандировали имя Путина и напали на посольство Франции.