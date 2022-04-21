Италия договорилась с Анголой об увеличении объемов поставок газа, чтобы быстрее ограничить закупку его из России
В поисках альтернативы российскому газу Италия договорилась о постепенном наращивании поставок голубого топлива из Анголы
Об этом пишет "Европейская правда".
Ангола будет постепенно наращивать экспорт газа в Италию, соответствующие договоренности страны заключили в ходе визита в Анголу итальянского министра иностранных дел Луиджи Ди Майо.
"Сегодня мы достигли еще одного важного договоренности с Анголой относительно увеличения поставки газа… Обязательство Италии дифференцировать источники поставки энергии подтверждается", - сказал Ди Майо.
Детали соглашения, в частности о конкретных объемах поставок, стороны не уточняют. Однако предварительно итальянский премьер Марио Драги озвучивал, что сейчас Италия закупает у России газа для удовлетворения 45% своих потребностей.
"Мы больше не хотим зависеть от российского газа, потому что экономическая зависимость не должна привести к политическому подчинению", - ранее заявлял Драги.
По его словам, "диверсификация возможна и ее можно осуществить за относительно короткий промежуток времени - быстрее, чем мы представляли всего месяц назад".
- Ранее Италия в рамках поиска альтернатив российскому газу и диверсификации поставок энергоресурса договорилась об увеличении импорта газа из Алжира.
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