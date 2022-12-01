Италия будет поставлять оружие Украине до конца 2023 года, - решение правительства

Об этом сообщает Corriere della Sera .

Отмечают, что совет министров, созванный премьер-министром Италии Джорджием Мелони, утвердил указ, продлевающий срок поставки оружия в Украину.

Таким образом, в течение всего 2023 года в Украину будут поставляться военные техники и оборудования, необходимые для борьбы с РФ. Это не потребует отдельного согласия итальянских законодателей и продлится до 31 декабря 2023 года.

Декрет вступит в силу после того, как получит одобрение итальянского парламента.

21 ноября стало известно, что в Италии хотят продлить декрет о поставках оружия Украине.