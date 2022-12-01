Италия будет поставлять оружие Украине до конца 2023 года, - решение правительства
Итальянские власти в четверг, 1 декабря, приняли решение о предоставлении военной помощи Украине до конца 2023 года
Об этом сообщает Corriere della Sera .
Отмечают, что совет министров, созванный премьер-министром Италии Джорджием Мелони, утвердил указ, продлевающий срок поставки оружия в Украину.
Таким образом, в течение всего 2023 года в Украину будут поставляться военные техники и оборудования, необходимые для борьбы с РФ. Это не потребует отдельного согласия итальянских законодателей и продлится до 31 декабря 2023 года.
Декрет вступит в силу после того, как получит одобрение итальянского парламента.
- 21 ноября стало известно, что в Италии хотят продлить декрет о поставках оружия Украине.
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