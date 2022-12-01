Об этом сообщает Corriere della Sera.

Решение правительства Италии, как сообщается, направлено на "защиту национальных интересов в стратегических отраслях производства" и состоит из двух частей.

Первая часть предусматривает правительственное вмешательство в сектор углеводородов "в целях обеспечения непрерывности производства и безопасности снабжения". Вторая касается компенсационных мер, которые могут быть применены для поддержки компаний, пострадающих в результате нефтяного эмбарго ЕС.

На заводе ISAB на Сицилии работают 3500 человек, а еще для 6500 человек он обеспечивает рабочие места опосредованно. Кроме того, на НПЗ приходится около 20% переработки нефти по всей Италии и 8% экономической активности Сицилии.

С момента вторжения в Украину нефтеперерабатывающий завод может перерабатывать только российскую нефть, поскольку банки отказались брать на себя риск предоставления кредитов на покупку нероссийской нефти. Но из-за нефтяного эмбарго, которое вступает в силу 5 декабря, ISAB грозило закрытие.

Ранее сообщалось , что российские нефтепродукты попадают в США благодаря санкционным лазейкам – для этого, в основном, используется нефтеперерабатывающий завод на принадлежащей "Лукойлу" Сицилии.

Отметим, что о планах правительства Италии национализировать этот важнейший для экономики страны завод стало известно несколько дней назад. Здесь рассчитывают, что в случае национализации предприятие сможет привлечь банковские или партнерские средства и покупать нефть у других поставщиков, а не только у России.

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