Италия берет под государственное управление ключевой НПЗ страны, принадлежащий российскому "Лукойлу"
Совет министров Италии в четверг единогласно решил ввести временное управление на нефтеперерабатывающем заводе ISAB на Сицилии, принадлежащем российскому "Лукойлу"
Об этом сообщает Corriere della Sera.
Решение правительства Италии, как сообщается, направлено на "защиту национальных интересов в стратегических отраслях производства" и состоит из двух частей.
Первая часть предусматривает правительственное вмешательство в сектор углеводородов "в целях обеспечения непрерывности производства и безопасности снабжения". Вторая касается компенсационных мер, которые могут быть применены для поддержки компаний, пострадающих в результате нефтяного эмбарго ЕС.
На заводе ISAB на Сицилии работают 3500 человек, а еще для 6500 человек он обеспечивает рабочие места опосредованно. Кроме того, на НПЗ приходится около 20% переработки нефти по всей Италии и 8% экономической активности Сицилии.
С момента вторжения в Украину нефтеперерабатывающий завод может перерабатывать только российскую нефть, поскольку банки отказались брать на себя риск предоставления кредитов на покупку нероссийской нефти. Но из-за нефтяного эмбарго, которое вступает в силу 5 декабря, ISAB грозило закрытие.
- Ранее сообщалось , что российские нефтепродукты попадают в США благодаря санкционным лазейкам – для этого, в основном, используется нефтеперерабатывающий завод на принадлежащей "Лукойлу" Сицилии.
- Отметим, что о планах правительства Италии национализировать этот важнейший для экономики страны завод стало известно несколько дней назад. Здесь рассчитывают, что в случае национализации предприятие сможет привлечь банковские или партнерские средства и покупать нефть у других поставщиков, а не только у России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.74
Покупка 39.74Продажа 40.39
-
EUR
Покупка 40.29Продажа 41.4
- Актуальное
- Важное