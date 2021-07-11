Италия - Англия: стартовые составы команд на финал Евро-2020
Сборные Италии и Англии назвали стартовые составы на финальный матч чемпионата Европы по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон - Барелла, Жоржиньо, Верратти - Кьеза, Иммобиле, Инсинье
Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу - Филлипс, Райс - Триппьер, Маунт, Стерлинг - Кейн
Италия и Англия встретятся в финале Евро-2020 сегодня в Лондоне. Игра на "Уэмбли" начнется в 22:00.
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Италия - Англия
- Напомним, 6 июля в первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии победила Испанию в серии пенальти.
- 7 июля Англия победила Данию в дополнительное время 2:1 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы.
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