Италия - Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2020

Итальянцы на пути к финалу победили на групповом раунде Турцию (3: 0), Швейцарию (3: 0) и Уэльс (1: 0). В 1/8 финала команда Роберто Манчини одолела в дополнительное время Австрию (2: 1), а в четвертьфинале оказалась сильнее Бельгию (2: 1). В полуфинале "Скуадры Адзурры" ждала Испания (1: 1, серия пенальти 4: 2).

Англия на пути к финалу Евро-2020 победила на групповом раунде Хорватию (1: 0), Чехию (1: 0) и сыграла вничью с Шотландией (0: 0). В 1/8 финала команда Гарета Саутгейта одолела Германию (2: 0), а в четвертьфинале - Украину (4: 0). В полуфинала оказалась сильнее Дании (2: 1).

Напомним, 6 июля в первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии победила Испанию в серии пенальти.

7 июля Англия победила Данию в дополнительное время 2: 1 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы.

Финал пройдет на лондонском "Уэмбли". Номинальными хозяевами являются итальянцы. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.Финал11 июляЛондон, стадион "Уэмбли"Прямая трансляция на телеканале "Украина"

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