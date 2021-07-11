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Италия - Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2020

11 июля, 2021 воскресенье
08:00
Спорт

Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Евро-2020 Италия - Англия. Начало в 22:00

Итальянцы на пути к финалу победили на групповом раунде Турцию (3: 0), Швейцарию (3: 0) и Уэльс (1: 0). В 1/8 финала команда Роберто Манчини одолела в дополнительное время Австрию (2: 1), а в четвертьфинале оказалась сильнее Бельгию (2: 1). В полуфинале "Скуадры Адзурры" ждала Испания (1: 1, серия пенальти 4: 2).

Англия на пути к финалу Евро-2020 победила на групповом раунде Хорватию (1: 0), Чехию (1: 0) и сыграла вничью с Шотландией (0: 0). В 1/8 финала команда Гарета Саутгейта одолела Германию (2: 0), а в четвертьфинале - Украину (4: 0). В полуфинала оказалась сильнее Дании (2: 1).


Финал пройдет на лондонском "Уэмбли". Номинальными хозяевами являются итальянцы. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Евро-2020

Финал

11 июля

Италия - Англия

Лондон, стадион "Уэмбли"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Украина"

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сборная Италии
сборная Англии
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