Италия - Англия: Манчини поделился ожиданиями от финала Евро-2020

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

По словам Манчини, он ожидает в воскресенье против Англии сложного матча.

"Финал будет сложным по многим причинам, но мы должны сосредоточиться на нашей игре и постараться как можно лучше реализовать наш подход, зная, что это будет последний матч на турнире. Мы надеемся наслаждаться игрой 90 минут, а затем уйти в отпуск. Нужно сделать последнее усилие ", - сказал Манчини.

Он назвал Англию сильным соперником, а среди ее игроков выделил Рахима Стерлинга.

"Англия - сильная команда, а Стерлинг является одним из многих отличных игроков, серьезно добавил. Мы должны хорошо сыграть против него, но в этой команде есть и другие. Я не знаю, кто будет играть справа, а в центре есть Кейн . Вся их линия атаки хорошая, игроки имеют прекрасную скоростью и технику ", - отметил Манчини.

Англия и Италия сыграют в финале Евро-2020 11 июля в Лондоне на "Уэмбли", матч начнется в 22:00.

Напомним, 6 июля в первом полуфинале Евро-2020 сборная Италии победила Испанию в серии пенальти.

7 июля Англия победила Данию в дополнительное время 2: 1 и впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы.

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