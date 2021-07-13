Италии предложили сыграть с Аргентиной в матче за Суперкубок мира
Конфедерация футбола Южной Америки договаривается с УЕФА об организации матча между Италией и Аргентиной за Суперкубок мира
Об этом сообщил журналист Сезар Луис Мерло в twitter.
По его информации, КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) ведет переговоры с УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций) об организации матча между континентальными чемпионами - Италией и Аргентиной.
Ожидается, что сборные могут встретиться в 2022 году.
Сборная Аргентины 11 июля победила в финале Кубка Америки Бразилии - 1: 0. Италия, также минувшее воскресенье, переиграла в решающем матче Евро-2020 Англию в серии послематчевых пенальти - 1: 1 (3: 2).
- Напомним, 11 июлясборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.
- 11 июля Лионель Месси получил первый в карьере трофей с национальной сборной Аргентины, благодаря победе в финале Кубка Америки над Бразилией.
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