Италии предложили сыграть с Аргентиной в матче за Суперкубок мира

Об этом сообщил журналист Сезар Луис Мерло в twitter.

По его информации, КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) ведет переговоры с УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций) об организации матча между континентальными чемпионами - Италией и Аргентиной.

Ожидается, что сборные могут встретиться в 2022 году.

Сборная Аргентины 11 июля победила в финале Кубка Америки Бразилии - 1: 0. Италия, также минувшее воскресенье, переиграла в решающем матче Евро-2020 Англию в серии послематчевых пенальти - 1: 1 (3: 2).

Напомним, 11 июлясборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.

11 июля Лионель Месси получил первый в карьере трофей с национальной сборной Аргентины, благодаря победе в финале Кубка Америки над Бразилией.

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