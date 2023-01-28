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OPINION

It takes two to tango. Как Москва подыгрывает Эрдогану

28 января, 2023 суббота
14:01
Мнение

Российские кураторы датского расиста увидели, что пристрелка в Швеции отлично сработала

It takes two to tango. Все что можно сказать, глядя на продолжение "перфоманса" Палудана, теперь уже в Копенгагене. Получив желаемую ответную реакцию от официальной Анкары в виде отказа от дальнейших переговоров, российские кураторы датского расиста увидели, что пристрелка прекрасно сработала и нужно конкретизировать задачу, сосредоточиться на теме вступления Швеции в НАТО.

Ключевая проблема, как это остановить, не нарушая собственных правил свободного общества. Есть типичная в таких случаях дилемма, где оба решения плохи

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Ключевая проблема, как это остановить, не нарушая собственных правил свободного общества. Есть типичная в таких случаях дилемма, где оба решения плохи. Понятно, что в случае, когда адресат будет игнорировать эти действия и квалифицирует их как сознательную российскую провокацию, в которой вовлечены крайне правые политики, эффект уменьшится до нуля. Но время подобрано удачно – Эрдоган из-за внутренних проблем нуждается во враге и московиты его ему предлагают на "блюдечке с голубой каемочкой".

Источник

Об авторе. Игорь Семиволос, политолог, востоковед.

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