IT-специалисты создали приложение о воздушной тревоге для ПК и ноутбуков

Об этом пишет "РБК-Украина".

Разработка IT-команды NIX имеет схожий с мобильным приложением функционал. Обе версии взаимодействуют с единой системой оповещения. В случае опасности в определенном регионе Украины сообщение о воздушной тревоге поступает на домашний ПК или ноутбук с Windows.

"Все началось с поста в фейсбуке. Автор приложения, Степан Танасийчук, мой давний знакомый. Увидел его пост о том, что он ищет специалистов, способных сделать приложение под Windows. Затем узнал у него, что такой запрос пришел от одной из школ. Заведение хотел присоединить систему оповещения к их приложению через собственную технику. Здесь и возникла потребность в версии для Windows. Я сразу вспомнил о наших ребятах из отдела .NET. Они радостно откликнулись и быстро собрали команду", - рассказал веб-разработчик и Team Lead Антон Шевчук. .

Работа продолжалась около двух месяцев. В проекте приняли участие разработчики с многолетним опытом создания продуктов для Windows. Они разбираются в масштабных системах, взаимодействующих с бэкендом. Именно он и посылает сигнал о тревоге на устройствах пользователей.

"Сложность заключалась в том, что мобильное приложение нет ничего общего с тем, что устанавливается на ПК. Мы писали программу с нуля. В целом ориентировались на мобильную версию, чтобы приложения были максимально схожи по интерфейсу и взаимодействию. Все версии программы работают с единой системой оповещения о тревоге. Как говорят, всегда можно сделать что-то лучшее. Но за отведенное нам время мы создали достаточно качественное и стабильное отношение", - добавил техлид проекта Дмитрий Золотухин.

Так удалось удовлетворить потребность педагогов и вдобавок всех пользователей Windows. Новая программа подойдёт для любых учреждений с собственной системой оповещения.

Все версии "Воздушная тревога" доступны по ссылке .

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