ІТ, разминирование, авиация: Остин рассказал, какие сферы охватят коалиции мощностей для Украины

Об этом он сообщил на пресс-конференции министра обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов США.

"Мы знаем, что Россия сейчас снова планирует очередные атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Однако украинцы сейчас еще более решительно настроены освобождать собственные территории. Поэтому мы сегодня будем продолжать им предоставлять системы, в которых они нуждаются на поле боя. В частности, речь идет о наземных системах ПВО. Поскольку мы знаем, что эти системы сохраняют и спасают жизнь сотням гражданских граждан Украины", - рассказал Остин.

Глава Пентагона также отметил, что США вместе с партнерами работают над укреплением мощности ВВС Украины

"Сегодня мы в рамках группы "Рамштайн" организуем коалицию мощностей для Украины. Именно эта коалиция поможет обеспечить украинское будущее. В частности, Эстония и Люксембург возглавят коалицию, которая будет поддерживать украинский IT-сектор, Литва поможет Украине разминировать украинские территории. Также США возглавят коалицию стран, которые будут укреплять авиационную мощь Украины. США вместе с партнерами будут работать над укреплением ВВС Украины с помощью истребителей F-16. Я хочу подчеркнуть, что Вашингтон присоединится к другим коалициям, которые будут сформированы в ближайшие недели", - добавил он.