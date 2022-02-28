IT-лидеры мира предлагают российским оккупантам по 5 млн рублей за сдачу в плен, – Резников

Министр обороны Алексей Резников озвучил инициативу мирового IT-сообщества – каждый сдавшийся в плен российский оккупант получит 5 млн рублей компенсации.

Известно, что за 4 дня потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. человек. Сотни солдат и офицеров очутились в украинском плену.



Многие из них – совсем юные. Кремль превращает их в преступников, делает убийцами. защитников и защитниц. И чувствуют мощь украинского оружия. Но когда видят, что их никто не встречает с цветами. Наоборот – называет фашистами и требует убраться прочь», – пишет Резников.



Он отмечает, что для Украины человеческая жизнь – самая высокая ценность, и чтобы сохранить их жизнь, Министерство обороны Украины поддержало инициативу международного ИТ-сообщества. Они предлагают российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полной амнистии и 5 млн рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен. Средства для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ИТ-индустрии.



"Мы предлагаем российским военным начать новую жизнь. Каждый, кто откажется быть оккупантом, – приблизит мир. Для тех, кто выберет путь оккупанта – пощады не будет", – добавляют в сообщении.

Напомним, украинскому военному руководству удалось начать процесс перехвата военной инициативы.