IT-лидеры мира предлагают российским оккупантам по 5 млн рублей за сдачу в плен, – Резников
Российским оккупантам предлагается сложить оружие в обмен на определенные гарантии
Министр обороны Алексей Резников озвучил инициативу мирового IT-сообщества – каждый сдавшийся в плен российский оккупант получит 5 млн рублей компенсации.
Известно, что за 4 дня потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. человек. Сотни солдат и офицеров очутились в украинском плену.
Многие из них – совсем юные. Кремль превращает их в преступников, делает убийцами. защитников и защитниц. И чувствуют мощь украинского оружия. Но когда видят, что их никто не встречает с цветами. Наоборот – называет фашистами и требует убраться прочь», – пишет Резников.
Он отмечает, что для Украины человеческая жизнь – самая высокая ценность, и чтобы сохранить их жизнь, Министерство обороны Украины поддержало инициативу международного ИТ-сообщества. Они предлагают российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полной амнистии и 5 млн рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен. Средства для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ИТ-индустрии.
"Мы предлагаем российским военным начать новую жизнь. Каждый, кто откажется быть оккупантом, – приблизит мир. Для тех, кто выберет путь оккупанта – пощады не будет", – добавляют в сообщении.
- Напомним, украинскому военному руководству удалось начать процесс перехвата военной инициативы.
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