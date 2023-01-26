IT-компания приобрела морской дрон "Собиратель мусора"
Компания-разработчик программного обеспечения приобрела именной морской дрон Garbage collector, который будет уничтожать в море российские корабли
Об этом информирует пресс-служба инициативы UNITED24.
Морской дрон пополнил украинский флот.
"IT-компания Trinetix решила позаботиться о чистоте Черного и Азовского морей. За месяц ее работники собрали 10 миллионов гривен на морской дрон, который очистит наши акватории от российских жестянок", - говорится в сообщении.
Первую в 2023 году именную лодку назвали Garbage collector - Собиратель мусора.
Беспилотные надводные аппараты многопрофильного назначения – уникальная украинская разработка. Сейчас необходимо создать флот из ста лодок. Их задача – защитить наши моря, чтобы корабли с ракетами не выходили из бухт, также они могут оберегать торговые суда и поддерживать секретные миссии.
"Дроны могут участвовать в дальней разведке, наблюдении за береговой активностью, сопровождении и поддержке традиционного флота, конвоировании торговых судов, корректировке ракетных поражений и артиллерии, защитить наши пункты базирования и противодействовать десантным операциям", - объясняют в ведомстве.
29 октября 2022 г. произошла первая морская атака в истории. Украинские беспилотные лодки поразили три корабля и флагман черноморского флота РФ "Адмирал Макаров".
- 16 ноября в UNITED24 сообщили, что волонтер и блогер Игорь Лаченков вместе с подписчиками собрал 40 млн грн на четыре морских дрона для ВСУ. Для морских дронов выбрали символические имена недавно освобожденных городов и тех населенных пунктов, которые еще только ждут деоккупации. Дроны назвали Херсон, Севастополь, Мариуполь и Бахмут.
- 19 ноября 2022 года литовцы в рамках объявленной президентом Владимиром Зеленским инициативы по созданию флота морских беспилотников собрали 250 тысяч долларов на второй морской дрон для Украины.
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