"IT-армия продолжает мощное контрнаступление на киберфронте": в Минцифре прокомментировали атаку на госорганы РФ
Наша IT-армия продолжает мощное контрнаступление на киберфронте
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
"Сегодняшняя цель – госуслуги РФ. Это только начало, а эффект уже ощутим. Советую россиянам приготовиться, дальше будет еще много "приятных неожиданностей", - написал Федоров в своем телеграмм-канале".
Также он призвал присоединяться к IT-армии Украины, чтобы вместе уничтожать РФ на киберфронте.
- Ранее в Минцифре сообщали, что с 13 по 19 июня IT-армия атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов.
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