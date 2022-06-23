"IT-армия продолжает мощное контрнаступление на киберфронте": в Минцифре прокомментировали атаку на госорганы РФ

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Сегодняшняя цель – госуслуги РФ. Это только начало, а эффект уже ощутим. Советую россиянам приготовиться, дальше будет еще много "приятных неожиданностей", - написал Федоров в своем телеграмм-канале".

Также он призвал присоединяться к IT-армии Украины, чтобы вместе уничтожать РФ на киберфронте.

Ранее в Минцифре сообщали, что с 13 по 19 июня IT-армия атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов.

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