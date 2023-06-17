Об этом сообщили в обзоре за 16 июня.

В сообщении отмечают, что украинские войска продлили контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта 16 июня и, как сообщается, преуспели.

Аналитики также указывают, что Кремль заявил, что РФ начала передачу тактических ядерных боеголовок (под российским контролем) Беларуси в соответствии с ранее объявленными планами.

По предварительной оценке ISW, развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление фактического военного контроля России над Беларусью, и маловероятно, что это будет означать определенную российскую эскалацию.

Кроме этого, аналитики обратили внимание на то, что несколько нынешних и бывших российских муниципальных чиновников подписали открытое письмо, в котором призвали российские войска вернуться к "общепризнанным" границам РФ из-за кризиса, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС.

В частности, добавляется, что чиновники Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей подписали документ, в котором утверждается, что разрушение плотины Каховской ГЭС повлияет на экосистему планеты, вопросы здравоохранения и экономику на протяжении многих десятилетий.

В обзоре подчеркнули, что российские чиновники, не связанные с Кремлем, могут использовать беспокойство общественности экологической и гуманитарной ситуацией, связанной с разрушением плотины Каховской ГЭС, чтобы выразить оппозицию к войне в Украине, не критикуя непосредственно сами военные действия, ведь Кремль создал условия для "подавления антивоенного инакомыслия".

Что известно о ядерном оружии РФ

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил , что к июлю в Беларуси построят хранилище для российского тактического ядерного оружия.

31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что в случае необходимости Беларусь может принять и стратегическое ядерное оружие.

В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения , в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".

14 июня белорусский диктатор сказал, что страна начала получать ядерное оружие от РФ. При этом он подчеркнул, что она может быть применена с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.

Также 16 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ передала часть ядерных зарядов Беларуси. Остальные будут переданы до конца года.

Тактическое ядерное оружие – это небольшие ядерные боеголовки и системы доставки, предназначенные для использования на поле боя или для нанесения ограниченного удара. Они предназначены для уничтожения целей противника в определенной местности без массовых радиоактивных осадков. Стратегическое ядерное оружие имеет больший радиус поражения и доставляется на крылатых и баллистических ракетах, а также на самолетах.