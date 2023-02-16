Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что РФ за год полномасштабного вторжения лишилась около 50% танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также большое количество Т-80.

По словам главы министерства обороны Великобритании Бена Уоллеса, две трети российских танков уничтожены или непригодны.

Министерство обороны Великобритании оценило, что Кремль, по всей вероятности, признает, что низкий уровень промышленного производства России является "критической слабостью", и что российское производство не отвечает долгосрочным требованиям Кремля.

Аналитики напоминают, что заместитель председателя совбеза России Дмитрий Медведев 9 февраля призвал увеличить производство оружия и современных танков. Норвежская разведывательная служба отметила, что Россия все еще способна производить большое количество стрелкового оружия, ракет и танков.

В Институте отметили, что некоторые российские оборонные фирмы продолжают жаловаться, что им не хватает персонала для поддержки интенсифицированных промышленных усилий, в то время как российские провоенные милблогеры отмечают, что России необходимо начать модернизацию и найти персонал, чтобы решить проблемы с производством танков.

Эксперты считают, что такие меры вряд ли увеличят благоприятность российской оборонной промышленности производить танки быстро и в масштабах, и точно не производить это вовремя, чтобы повлиять на результат нынешнего российского наступления или украинского контрнаступления.

"Своевременное предоставление Западом танков и бронетехники Украине разрушит способность РФ вести механизированную войну. Однако Россия пытается возобновить свое оборонное производство в ближайшей перспективе", - отметили специалисты.

В ISW подчеркнули, что Украина продолжает иметь окно возможностей для начала широкомасштабных контрнаступлений в течение нескольких месяцев. Однако способность сделать это в значительной степени зависит от скорости и масштаба, с которыми Запад предоставит необходимую технику, в частности танки и бронетехнику.