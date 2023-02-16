Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией ISW: Западные танки в Украине разрушат способность РФ вести механизированную войну

ISW: Западные танки в Украине разрушат способность РФ вести механизированную войну

16 февраля, 2023 четверг
06:23
война с Россией

Американские аналитики считают, что неспособность России восстановить подбитую механизированную технику в краткосрочной перспективе существенно ограничивает возможности оккупантов в маневровой войне

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что РФ за год полномасштабного вторжения лишилась около 50% танков Т-72Б и Т-72Б3М, а также большое количество Т-80.

По словам главы министерства обороны Великобритании Бена Уоллеса, две трети российских танков уничтожены или непригодны.

Министерство обороны Великобритании оценило, что Кремль, по всей вероятности, признает, что низкий уровень промышленного производства России является "критической слабостью", и что российское производство не отвечает долгосрочным требованиям Кремля.

Аналитики напоминают, что заместитель председателя совбеза России Дмитрий Медведев 9 февраля призвал увеличить производство оружия и современных танков. Норвежская разведывательная служба отметила, что Россия все еще способна производить большое количество стрелкового оружия, ракет и танков.

В Институте отметили, что некоторые российские оборонные фирмы продолжают жаловаться, что им не хватает персонала для поддержки интенсифицированных промышленных усилий, в то время как российские провоенные милблогеры отмечают, что России необходимо начать модернизацию и найти персонал, чтобы решить проблемы с производством танков.

Эксперты считают, что такие меры вряд ли увеличят благоприятность российской оборонной промышленности производить танки быстро и в масштабах, и точно не производить это вовремя, чтобы повлиять на результат нынешнего российского наступления или украинского контрнаступления.

"Своевременное предоставление Западом танков и бронетехники Украине разрушит способность РФ вести механизированную войну. Однако Россия пытается возобновить свое оборонное производство в ближайшей перспективе", - отметили специалисты.

В ISW подчеркнули, что Украина продолжает иметь окно возможностей для начала широкомасштабных контрнаступлений в течение нескольких месяцев. Однако способность сделать это в значительной степени зависит от скорости и масштаба, с которыми Запад предоставит необходимую технику, в частности танки и бронетехнику.

Россия
военные силы Украины
Военные новости
Читайте также:
15 февраля, 2023 среда
Тренер "Челси" отреагировал на разговоры о конфликте Мудрика в команде
15 февраля, 2023 среда
Британские аналитики оценили шансы на окончание войны в Украине в этом году
14 февраля, 2023 вторник
Поддержка функционирования правительства: США планируют предоставить Украине новый пакет помощи на $10 млрд, - СМИ
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.41
    Покупка 39.41
    Продажа 40.06
  • EUR
    Покупка 41.74
    Продажа 42.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
16 февраля
07:26
Обновлено
Ночная атака по Украине: есть попадание в объект критической инфраструктуры на Львовщине, в разных регионах работала ПВО
07:25
Анонс
Лига конференций: расписание матчей 1/16 финала
07:14
Производитель оборудования для чипов ASML обвинил рабочего из Китая в краже данных о его технологиях
07:03
РФ обстреляла Чаплинку на Херсонщине для дискредитации ВСУ и массово собирает в Крыму кровь для раненых солдат, - Генштаб
06:55
Анонс
"Шахтер" - "Ренн": где и когда смотреть матч украинцев в плей-офф Лиги Европы
06:39
Украина пока не получит обещанного количества модифицированных танков Leopard 2, - минобороны Германии
06:25
Анонс
Лига Европы: расписание матчей 1/16 финала
06:08
электромобиль
Европарламент запретил с 2035 года продавать в ЕС дизельные и бензиновые автомобили
05:55
Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
05:52
В Луганской области обнаружили новое кладбище вагнеровцев
05:40
У Путина есть ограниченные возможности для продолжения войны в Украине, - Великобритания в ОБСЕ
05:07
Новые санкции ЕС будут способствовать выявлению замороженных российских активов, - Bloomberg
04:39
Во Львовской области во время воздушной тревоги враг попал в объект критической инфраструктуры
04:21
Под Угледаром РФ потеряла 5-тысячную бригаду морпехов и 130 единиц техники, - Украина в ОБСЕ
03:36
Госдеп США
"Мы следим за каждым долларом": Госдеп США похвалил Украину о подотчетности использованной помощи
02:47
Зеленский 16 февраля выступит на открытии кинофестиваля в Берлине
02:20
Армия РФ была б готова к наступлению в мае, но начала скорее под давлением Кремля, - CNN
01:53
Эстония депортировала в РФ местного пророссийского активиста, координатора "Бессмертного полка"
01:25
В МОК настаивают, что недопуск атлетов из РФ и Белоруссии к Олимпиаде "не достигнет политических целей"
00:57
Экс-жена Путина в ожидании санкций ЕС срочно продает недвижимость в Испании, - СМИ
00:29
Кандидат в премьеры Молдовы секретарь СНБО Речан представил свое правительство
2023, среда
15 февраля
23:56
"Челси" с Мудриком проиграл "Боруссии" в Лиге чемпионов
23:54
Зеленский о потерях оккупантов: "По всей России скоро будет сложно найти морпеха"
23:28
"Арсенал" Зинченка проиграл "Ман Сити" в сверхважном матче за чемпионство АПЛ
23:25
РФ ударила по многоэтажке в Покровске: погибли три человека, еще 11 ранены
22:33
Эксклюзив
Бахмут - это главное направление удара противника на восточном фронте, - спикер Восточной группировки войск Череватый
22:26
Госдепартамент США подтвердил подготовку помощи Украине на $9,9 млрд
21:58
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 февраля
21:45
Обзор
Российское наступление проваливается, ВСУ уничтожили более 50% российских танков, Китай внимательно следит за войной в Украине. Мировые СМИ об Украине 15 февраля
21:42
В Сумской области за день 30 прилетов, россияне сбросили на Краснопольскую громаду взрывное устройство
21:24
Нидерланды передадут Украине 20 тыс. снарядов к Leopard 2 и не против передать танки при согласии Германии
20:58
Виктор Янукович
Швейцария начала производство по конфискации активов Януковича
20:58
Интервью
Россия называет украинцев нацистами, чтобы убедить население продолжать войну, – директор StopFake Дейниченко
20:44
Фонд KOLO запустил сервис, который генерирует AL аватары для соцсетей за донейты на ВСУ
20:30
Disney выпустил трейлер к ремейку "Русалочки" с Холли Бейли в главной роли
20:09
OPINION
"Имеет ли значение, кто прав?". "Какая разница" по-угорски
20:00
Обзор
Победные новости 357-го дня войны: "черные запорожцы" сожгли российский "солнцепек", Швеция передает САУ Archer, а Италия – очередной пакет помощи
19:53
В Великобритании объявили общенациональную минуту молчания 24 февраля
19:47
Из-за значительных потерь россияне интенсивно используют на востоке "отряды смертников", - Маляр
19:36
"Мертвый город": советник мэра Андрющенко показал, как выглядит Мариуполь вечером
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV