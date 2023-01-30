Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией ISW: Задержки Запада по предоставлению вооружения ограничили возможности ВСУ проводить контрнаступление

ISW: Задержки Запада по предоставлению вооружения ограничили возможности ВСУ проводить контрнаступление

30 января, 2023 понедельник
08:44
война с Россией

Задержки Запада по оказанию дальнобойного оружия, систем противовоздушной обороны и танков ограничили способность Украины использовать возможности для проведения более масштабных контрнаступательных операций на фоне неудач армии РФ

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские войска владели инициативой и вели наступление с 24 февраля по 3 июля 2022 года, после чего их атаки достигли кульминации. Украина перехватила инициативу и начала широкомасштабное контрнаступление в августе, освободив западную часть Херсонской области, напоминают аналитики.

С тех пор Украина не смогла начать новое большое контрнаступление, что позволило конфликту перерасти в позиционную войну и предоставило россиянам возможность вернуть инициативу и повысить планку для будущих украинских контрнаступлений.

По мнению экспертов Института, если бы Запад начал работать над полным переходом Украины на западное вооружение, когда такая необходимость стала очевидной летом 2022 года, можно было создать условия, позволяющие Украине продолжать контрнаступательные операции после Херсона и тем самым лишить РФ возможности восстановить свои силы.

ISW считает, что агрессорка воспользовалась задержками по оказанию Украине оружия и возобновила свое наступление на Бахмут в конце июля, хотя и он набрал обороты только после того, как вагнеровцы присоединились к нему.

"Постоянные задержки в поставке западной военной помощи, когда становилось очевидным, что есть необходимость в ней или вскоре возникнет, способствовали затягиванию конфликта. Конечно, это не единственная причина такой затяжки, но Запад должен признать вклад, который внесли эти задержки в препятствование способности Украины быстрее увольнять большую часть своей территории", - добавили эксперты.

  • Как известно, Испания отправит танки Leopard Украине весной.
  • А координатор стратегической коммуникации Белого дома по вопросам национальной безопасности и обороны Джон Кирби говорит , что пройдут месяцы, прежде чем первые Abrams США поступят в Украину.
  • Однако министр обороны Алексей Резников выразил надежду , что обещанные Украине танки будут готовы к применению на фронте уже в марте 2023 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Россия
военные силы Украины
Военные новости
оружие для Украины
Читайте также:
Ізраїль завдав ударів
29 января, 2023 воскресенье
Израиль начал военную операцию в Иране, - Al Arabia
путін путлер
28 января, 2023 суббота
Понимание проигрыша вызывает истерическую реакцию у Путина, – российский оппозиционер Фейгин
Віталій Портников
28 января, 2023 суббота
Время, когда можно было транжирить деньги, для представителей украинской власти заканчивается, - Портников
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.91
    Покупка 39.91
    Продажа 40.57
  • EUR
    Покупка 42.56
    Продажа 43.55
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
30 января
08:45
В результате вражеских обстрелов в Купянске на Харьковщине ранен мужчина
08:33
Эксклюзив
Герои Украины. Дмитрий Париж: У меня все ребята вернулись живы и здоровы
08:30
За сутки ВСУ уничтожили 490 оккупантов, четыре танка и три бронемашины
08:20
В Донецкой области враг убил на линии столкновения местного жителя, еще одного ранил в Часовом Яру
08:05
OPINION
Российские пропагандисты такие же военные преступники, как Путин
08:03
Столтенберг призвал Южную Корею усилить военную поддержку Украины
07:48
Ночью россияне били из тяжелой артиллерии по Красногригорьевке на Днепропетровщине
07:28
В Афганистане снегопады и морозы унесли жизни 170 человек за три недели
07:11
Россияне наступают на 4 направлениях, а ВСУ отразили атаки в 10 населенных пунктах, - Генштаб
06:45
Пентагон
С Россией в списке: в Пентагоне назвали страны, армии которых являются боевой силой наивысшего уровня
06:22
Джонсон рассказал, как Путин угрожал ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину
06:02
В Сирии самолеты обстреляли иранскую колонну грузовиков
05:39
Обновлено
В результате удара по жилому дому в Харькове погиб человек, еще трое - пострадали
02:00
США не исключают военных действий против Ирана, - Блинкен
01:43
Украинская IT-армия сломала архив российского Газпрома
01:05
Зеленский: Теракт в Оленовке станет одним из обвинений на трибунале против РФ
2023, воскресенье
29 января
23:30
Оккупанты обстреляли Берислав на Херсонщине запрещенными зажигательными боеприпасами, - ОВА
23:18
OPINION
Николай Княжицкий
Не стало Дмитрия Павлычко
22:53
Эксклюзив
Херсонщина как направление нового наступления РФ не рассматривается, – начальник объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Ерин
22:36
Премьер Эстонии раскритиковала допуск россиян и белорусов на Олимпиаду
22:31
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Возможности ПВО ВСУ следует усилить другим вооружением. Колонка Сергея Згурца
21:56
Зеленский написал письмо Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду
21:07
Китайский ядерный институт покупал чипы из США в обход многолетних санкций, - WSJ
21:03
РФ заявила об обстреле из минометов пограничного села в Курской области
20:46
Надо ускорить предоставление оружия Украине, - Зеленский
20:36
В МИД Италии отказались давать танки Украине и настаивают на переговорах с РФ
20:08
Дмитрий Павличко
Умер Дмитро Павлычко
20:02
OPINION
Украина в десятке стран "мягкой силы"
19:46
Обновлено
Россияне из артиллерии обстреляли Херсон: три человека погибли, пятеро ранены
19:34
Олег Волошин
Волошин из экс-ОПЗЖ тоже сдает мандат, а у Королевской с мужем есть паспорта РФ, - Гончаренко
19:33
"Аватар 2" стал четвертым из самых кассовых фильмов всех времен
19:09
Интервью
Путин уже не знает, что делать, он не может объяснить россиянам конечную цель, - Фейгин
19:09
Оккупанты на Херсонщине закрывают медучреждения и вывозят из них оборудование, – Генштаб
18:46
Половина украинских беженцев в Литве нашла работу, но почти 80% хотят ее изменить, – исследование
18:25
Готовимся ко всем возможным событиям, - Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего
18:19
В "Альпийском Лас-Вегасе" отказались запрещать казино: жители Лихтенштейна проголосовали на референдуме
18:10
Shahed-136
Завод по производству Shahed-136 в иранском Исфахане существенно не пострадал, - Defense Express
18:05
OPINION
Что мешает легализовать медицинский каннабис
17:24
Эксклюзив
Запрет выезда за границу для депутатов и чиновников укрепляет представление властей о безнаказанности, - нардеп Вятрович
17:15
Интервью
Скоро наступит момент, когда все, что будет делать Путин, будет давать трещину, - британский эксперт Шерр
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV