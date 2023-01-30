Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские войска владели инициативой и вели наступление с 24 февраля по 3 июля 2022 года, после чего их атаки достигли кульминации. Украина перехватила инициативу и начала широкомасштабное контрнаступление в августе, освободив западную часть Херсонской области, напоминают аналитики.

С тех пор Украина не смогла начать новое большое контрнаступление, что позволило конфликту перерасти в позиционную войну и предоставило россиянам возможность вернуть инициативу и повысить планку для будущих украинских контрнаступлений.

По мнению экспертов Института, если бы Запад начал работать над полным переходом Украины на западное вооружение, когда такая необходимость стала очевидной летом 2022 года, можно было создать условия, позволяющие Украине продолжать контрнаступательные операции после Херсона и тем самым лишить РФ возможности восстановить свои силы.

ISW считает, что агрессорка воспользовалась задержками по оказанию Украине оружия и возобновила свое наступление на Бахмут в конце июля, хотя и он набрал обороты только после того, как вагнеровцы присоединились к нему.

"Постоянные задержки в поставке западной военной помощи, когда становилось очевидным, что есть необходимость в ней или вскоре возникнет, способствовали затягиванию конфликта. Конечно, это не единственная причина такой затяжки, но Запад должен признать вклад, который внесли эти задержки в препятствование способности Украины быстрее увольнять большую часть своей территории", - добавили эксперты.

Как известно, Испания отправит танки Leopard Украине весной.

А координатор стратегической коммуникации Белого дома по вопросам национальной безопасности и обороны Джон Кирби говорит , что пройдут месяцы, прежде чем первые Abrams США поступят в Украину.

Однако министр обороны Алексей Резников выразил надежду , что обещанные Украине танки будут готовы к применению на фронте уже в марте 2023 года.

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