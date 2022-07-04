Об этом в отчете сообщает американский Институт исследования войны ( ISW ).

Так, за боевые действия за Лисичанск и район к западу от него отвечали командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин и командующий воздушно-космическими силами России генерал армии Сергей Суворикин (который также командует "южной" группой войск России в Украине).

Отмечается, участие двух таких высокопоставленных офицеров, привлеченных к одному делу на небольшом участке фронта, заметно и, вероятно, указывает на то значение, которое Путин придает захвату Лисичанска и границы Луганской области, а также на его недоверие к младшим офицерам.

Другие ключевые месседжи из отчета

3 июля российские войска захватили территорию между админпределами Лисичанской и Луганской областей.

Российские войска начали наступление к северо-востоку от Бахмута и севернее Славянска, но не получили новых территорий.

Российские войска нанесли масштабные артиллерийские удары в западной части Южной оси, чтобы, вероятно, сорвать украинское контрнаступление.

Кремль продолжал выдвигать условия для потенциальной российской аннексии прокси-республик.

2 июля под Мелитополем украинские партизаны помогли сойти с рельсов российскому бронепоезду с боеприпасами.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в 19:20 по Киеву в воскресенье, 3 июля 2022 года официально подтвердил полное отступление из города Лисичанска Луганской области.

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