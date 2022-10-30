Об этом сообщает Институт изучения войны .

Американские аналитики предполагают, что 29 октября украинские силы совершили атаку на российский фрегат типа "Григорович" черноморского флота вблизи оккупированного Севастополя с помощью беспилотных надводных аппаратов.

На кадрах в социальных сетях заметны беспилотные надводные аппараты, нанесшие удар по меньшей мере по одному фрегату. На видео также виден дым у порта в Севастополе и работа ПВО по воздушным целям. Министерство обороны России утверждает, что украинцы якобы использовали семь автономных морских беспилотников и еще девять дронов для проведения атаки.

ISW отмечает, что удары по военным судам во время войны законны, а не террористические атаки, как называют их в РФ.

Какие повреждения получили корабли черноморского флота, пока неизвестно. Россияне утверждают о незначительных повреждениях тральника "Иван Голубец" и защитного барьера в южной бухте. Оккупанты не признали каких-либо повреждений фрегата типа "Григорович", подобно тому, как минобороны РФ отрицало какие-либо повреждения крейсера "Москва", который был утоплен в апреле. В то же время в ISW подчеркнули, что Украина не взяла на себя ответственность за атаку по состоянию на утро 30 октября.

Однако МИД России объявил, что Москва приостановила на неопределенный срок свое участие в соглашении по экспорту украинского зерна при посредничестве ООН из-за событий, произошедших 29 октября в Севастополе. Хотя в ISW подчеркивают, что Россия долгое время и без того искали поводов для выхода из нее.

Американские аналитики напоминают, что у черноморского флота есть три фрегата типа "Григорович", каждый из которых способен запускать крылатые ракеты "Калибр".

"Решение нацелиться на фрегаты сейчас имеет смысл, учитывая активизацию российских ударов по энергетической инфраструктуре. Если бы Киев отдал приказ об этой атаке, это было бы пропорциональным, даже сдержанным ответом на российскую кампанию стратегических бомбардировок, направленных на гражданские цели по всей Украине на протяжении последних нескольких ", – убеждены в ISW.

В ночь на 29 октября в Севастопольской бухте прогремели взрывы .

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в Севастополе повреждены три российских корабля-носителя "Калибров".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb