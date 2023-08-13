Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что ВСУ заняли позиции западнее Казачьих Лагерей после нескольких дней ограниченных рейдов через реку Днепр. Российские блоггеры утверждали, что украинские разведывательные группы продолжают действовать к западу от Казачьих Лагерей, но сам населенный пункт по-прежнему оккупирован.

По словам аналитиков, украинские разведывательные группы продолжают действовать в районе Антоновского моста и Голой Пристани и проводят рейды через реку Днепр. По мнению специалистов, заявления России о том, что Силы обороны Украины сохраняют присутствие на восточном берегу Днепра, позволяют предположить, что российские силы озабочены тем, что ВСУ заняли полустойкие позиции на берегу.

В ISW считают, что эффективная механизированная контратака России может поставить под угрозу украинскую передовую позицию, но неясно, имеют ли российские силы необходимые для этого механизированные резервы.