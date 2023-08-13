ISW: ВСУ закрепились на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако это еще не плацдарм
Вооруженные силы Украины уже некоторое время сохраняют присутствие на левом берегу Днепра в Херсонской области, в отличие от предыдущих украинских рейдов, однако эти позиции еще не являются плацдармом
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что ВСУ заняли позиции западнее Казачьих Лагерей после нескольких дней ограниченных рейдов через реку Днепр. Российские блоггеры утверждали, что украинские разведывательные группы продолжают действовать к западу от Казачьих Лагерей, но сам населенный пункт по-прежнему оккупирован.
По словам аналитиков, украинские разведывательные группы продолжают действовать в районе Антоновского моста и Голой Пристани и проводят рейды через реку Днепр. По мнению специалистов, заявления России о том, что Силы обороны Украины сохраняют присутствие на восточном берегу Днепра, позволяют предположить, что российские силы озабочены тем, что ВСУ заняли полустойкие позиции на берегу.
В ISW считают, что эффективная механизированная контратака России может поставить под угрозу украинскую передовую позицию, но неясно, имеют ли российские силы необходимые для этого механизированные резервы.
- 9 августа в Министерстве обороны Украины опровергли информацию, распространенную аналитиками американского Института изучения войны (ISW) о том, что ВСУ якобы совершили ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на левом берегу в Херсонской области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное