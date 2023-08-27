Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ISW: ВСУ продвигаются через сложный участок оборонных позиций окупантов

ISW: ВСУ продвигаются через сложный участок оборонных позиций окупантов

27 августа, 2023 воскресенье
08:48
Война с Россией

Силы обороны достигли дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области и, вероятно, продвигаются через сложную серию оборонных позиций российских оккупантов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты отметили, что, по мнению украинских и американских источников, сейчас продвижение украинских военных может происходить на участках оборонных позиций войск РФ, являющихся самой сложной серией.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 25 августа, видно, что Силы обороны продвинулись на 1,5 км юго-восточнее Новопрокоповки (13 км южнее Орехова).

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил 25 августа, что ВСУ сейчас атакуют из-за основного комплекса российских оборонных линий вдоль направления украинского наступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полковник Грант рассказал, что нужно для прорыва в Крым и победы над РФ

В частности известно, что российский "военкор" 25 августа заявил, что ВСУ атаковали участки в направлении тыловых оборонительных линий неподалеку от Вербового (18 км юго-западнее Орехова), что позволяет предположить, что украинские военные могут находиться вблизи тактических тылов в рамках серии российских. оборонных позиций, которые они прорывают. Эксперты добавляют, что эти сообщения не следует ошибочно интерпретировать, как говорящие о том, что украинские силы вошли в тылы россиян на оперативном уровне.

Также в отчете говорится, что ВСУ теперь появляются в пределах досягаемости следующей серии подготовленных российских оборонных позиций, которые могут быть слабее предыдущих комплексов обороны захватчиков, но все же серьезная проблема.

Что известно о наступлении ВСУ в направлении Запорожской области

21 августа в Минобороны сообщали , что ВСУ имели успех вблизи Роботиного и южнее Малой Токмачки Запорожской области.

22 августа в Генштабе ВСУ заявили , что украинские военные имеют успех в направлении Роботиного Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время бойцы русской армии перемещают свои войска и используют резервы.

Во вторник, 22 августа, украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык сообщал , что украинская армия зашла в Роботино, однако в окрестностях еще находятся российские подразделения.

В среду, 23 августа, бойцы 47-й ОМБр подняли украинский флаг с подписью Залужного в селе Роботино на Мелитопольском направлении.

Позже сообщалось, что ВСУ 25 августа продолжили контрнаступательные операции у Роботиного на западе Запорожской области и продвинулись вперед, поскольку российские "военкоры" выразили обеспокоенность отсутствием подкреплений и ротации в этом районе.

російська армія
военные силы Украины
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Дмитро Медведєв
24 августа, 2023 четверг
МИД Грузии отреагировал на заявление Медведева о присоединении к РФ Абхазии и Южной Осетии
27 августа, 2023 воскресенье
Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя украинца
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
26 августа, 2023 суббота
Усик – Дюбуа: где и когда смотреть бой украинца против британца
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.81
    Покупка 37.81
    Продажа 38.68
  • EUR
    Покупка 41.02
    Продажа 42.17
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
27 августа
09:19
В РФ заявили об атаке дрона на Курск: повреждена многоэтажка и здания рядом
09:06
Обновлено
Ракетная атака на Киев: ПВО уничтожило все враждебные цели
09:00
Обзор
Станут ли шведские CV90 основными БМП ВСУ: характеристики и история создания
08:58
В МИД отреагировали на очередные преследования крымских татар в оккупированном Крыму
08:31
Эксклюзив
Полковник Грант рассказал, какие объекты в РФ нужно атаковать
08:30
Обновлено
Генштаб: Российская армия за сутки войны в Украине потеряла 550 военных, 6 танков и 11 беспилотников
08:12
КНДР впервые разрешила своим гражданам возвращаться из-за границы после пандемии
08:01
OPINION
Война возвращается бумерангом в дом россиян
07:54
Возглавила колледж во время оккупации Мариуполя: за государственную измену будут судить педагогу
01:36
Усик посвятил победу над Дюбуа ВСУ и Украине
01:30
Эксклюзив
Чтобы избежать мобилизации россияне наносят себе увечья или прячутся там, где их не знают: рассказ пленного мобика
01:20
Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя украинца
01:19
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом
2023, суббота
26 августа
23:56
Беринчик победил Игита в андеркарте боя Усика и напомнил миру: "Россия – агрессор"
23:28
Россия нанесла удар по предприятию в Херсоне. Есть пострадавший
23:03
Эксклюзив
Фейгин: Путин после уничтожения верхушки Вагнера еще больше изолируется
23:00
Эксклюзив
"Однажды стрельнули из гранатомета, а еще бросили пару гранат": пленник россиянин описал подготовку тех, кого отправляют на передовую
22:59
Эксклюзив
Максим Розумный: активы Пригожина перейдут под контроль Генштаба РФ
22:55
В Киевской области пожарные спасли 5-летнего ребенка из горящей квартиры
22:06
Беларусь обвинила Украину в новой провокации на границе
21:41
Эксклюзив
После смерти Пригожина Путин потерял последние рычаги влияния, - российский оппозиционер Пономарев
21:33
Российская пропаганда распространяет фейковый сюжет об антиукраинском флешмобе в Польше
21:15
Обновлено
На Житомирщине столкнулись два украинских учебно-боевых самолета: погибли три пилота ВСУ
21:07
Настоящая крепость есть только у тех государств, которые умеют защищать собственное небо и уважают авиацию, - Зеленский
20:59
Ломаченко приехал на бой Усик - Дюбуа во Вроцлаве
20:37
"Это не забота Украины". Резников отреагировал на скандал с зимней формой и высказался по поводу цены
20:32
В Краматорске в результате ракетной атаки РФ повреждены газовые сети
20:16
Эксклюзив
Фейгин считает, что после Путина начнется хаос и распад РФ
20:15
Украинские беженцы смогут получить вид на жительство в Новой Зеландии
20:12
"Полесье" разгромило "Александрию: результаты и расписание всех матчей 5-го тура УПЛ"
20:02
OPINION
Весна 2024 года станет последней путинской весной
19:54
Эксклюзив
Военный эксперт Свитан рассказал, как будут использовать российский Ми-8, экипаж которого прилетел на базу ВСУ
19:50
В Индии в вагоне поезда взорвался газовый баллон: погибли 9 человек
19:21
SpaceX отправила на МКС астронавтов из четырех разных стран
19:01
Эксклюзив
Украинские войска несомненно войдут в Крым, - полковник Грант
19:01
Армия РФ пыталась наступать на трех направлениях, на фронте произошли 38 боеприкосновений, - Генштаб
19:00
Эксклюзив
Российский военнопленный: Вернувшись домой, я бы отрубил себе пару пальцев, чтобы меня больше не мобилизовали
18:57
Эксклюзив
Юрист объяснил, почему необходимо ликвидировать систему территориальных центров комплектования
18:48
В столице Судана возле президентского дворца раздался мощный взрыв
18:43
У россиян остался только человеческий ресурс, - Буданов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV