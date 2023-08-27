ISW: ВСУ продвигаются через сложный участок оборонных позиций окупантов

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты отметили, что, по мнению украинских и американских источников, сейчас продвижение украинских военных может происходить на участках оборонных позиций войск РФ, являющихся самой сложной серией.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 25 августа, видно, что Силы обороны продвинулись на 1,5 км юго-восточнее Новопрокоповки (13 км южнее Орехова).

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил 25 августа, что ВСУ сейчас атакуют из-за основного комплекса российских оборонных линий вдоль направления украинского наступления.

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В частности известно, что российский "военкор" 25 августа заявил, что ВСУ атаковали участки в направлении тыловых оборонительных линий неподалеку от Вербового (18 км юго-западнее Орехова), что позволяет предположить, что украинские военные могут находиться вблизи тактических тылов в рамках серии российских. оборонных позиций, которые они прорывают. Эксперты добавляют, что эти сообщения не следует ошибочно интерпретировать, как говорящие о том, что украинские силы вошли в тылы россиян на оперативном уровне.

Также в отчете говорится, что ВСУ теперь появляются в пределах досягаемости следующей серии подготовленных российских оборонных позиций, которые могут быть слабее предыдущих комплексов обороны захватчиков, но все же серьезная проблема.

Что известно о наступлении ВСУ в направлении Запорожской области

21 августа в Минобороны сообщали , что ВСУ имели успех вблизи Роботиного и южнее Малой Токмачки Запорожской области.

22 августа в Генштабе ВСУ заявили , что украинские военные имеют успех в направлении Роботиного Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время бойцы русской армии перемещают свои войска и используют резервы.

Во вторник, 22 августа, украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык сообщал , что украинская армия зашла в Роботино, однако в окрестностях еще находятся российские подразделения.

В среду, 23 августа, бойцы 47-й ОМБр подняли украинский флаг с подписью Залужного в селе Роботино на Мелитопольском направлении.

Позже сообщалось, что ВСУ 25 августа продолжили контрнаступательные операции у Роботиного на западе Запорожской области и продвинулись вперед, поскольку российские "военкоры" выразили обеспокоенность отсутствием подкреплений и ротации в этом районе.