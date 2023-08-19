К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны, говорится в отчете ISW.

17 августа американская газета Washington Post сообщила, что, по оценке разведывательного сообщества Штатов, украинские военные в ходе контрследующих действий не дойдут до оккупированного Мелитополя в Запорожской области, и не достигнут своей основной цели – перерезать российский сухопутный коридор в Крым.

Согласно неподтвержденной разведывательной оценке, эффективные оборонные операции РФ и плотные минные поля сдерживали продвижение ВСУ и будут продолжать это делать.

Как говорится в публикации WP, анонимные официальные лица США заявили, что Силы обороны будут продвигаться в нескольких километрах от Мелитополя, но не дальше.

Продвижение ВСУ в нескольких километрах от Мелитополя приведет к тому, что важные автомобильные и железнодорожные пути, от которых россияне зависят в плане поставки своих войск, окажутся в пределах досягаемости украинских артиллерийских систем, что серьезно подорвет способность оккупантов продолжать использовать их для этой цели.

В ISW обращают внимание, что из опубликованных отчетов остается непонятным, почему аналитики разведки США, как сообщается, пришли к выводу, что увольнение Мелитополя – "единственный способ, посредством которого Украина может разрезать российский сухопутный мост".

Так, эксперты Института изучения войны действительно оценивают, что ВСУ имеют много вариантов перерезать критически важные российские наземные пути сообщения вдоль северного побережья Азовского моря, из которых деоккупация Мелитополя является лишь одним из них.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в частности, выразил разногласие во мнении с предполагаемой разведывательной оценкой 15 августа. Чиновник заявил, что перспективы контрнаступления ВСУ для достижения значительных "стратегических успехов" останутся неясными в течение как минимум месяца или дольше.

В ISW отмечают, что пока преждевременно давать оценки общему успеху продолжающимся украинским контрследующим операциям, происходящим по нескольким направлениям продвижения к разным очевидным целям.

Аналитики последовательно озвучивают оценки, что контрнаступление ВСУ будет "затяжной, нелинейной серией операций, которые, вероятно, будут продолжаться в фазах с разным темпом".

"Украинское контрнаступление не является отдельным набором планируемых операций, и текущие контрнаступательные операции, вероятно, создают более благоприятные условия для крупных значимых операций", - говорится в отчете.

В ISW резюмируют, что продолжают считать, что контрнаступательные операции ВСУ значительно уничтожают силы обороняющихся российских оккупантов и что общая деградация оборонной линии захватчиков создает возможности для любого украинского прорыва, который может иметь потенциально важное оперативное значение.