Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Российские и белорусские официальные лица продолжают освещать двустороннее оборонное сотрудничество между Россией и Беларусью как средство увековечения давней информационной операции о том, что Беларусь вступит в войну в Украине от России. Вступление Беларуси в войну остается крайне маловероятным, как раньше оценивало ISW.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин 2 ноября сообщил, что Россия и Беларусь провели ежегодное заседание Совместной коллегии министерств обороны с целью усиления "общего военного потенциала" Союзного государства России и Беларуси для противодействия "вызовам и угрозам военного характера", предложенного НАТО.

Заявление Хренина, вероятно, преследует цель продемонстрировать постоянную лояльность Беларуси к России и представить Западу имидж белорусско-российского военного единства.

Как ранее оценивало ISW, вступление Беларуси в войну остается очень маловероятным из-за ряда внутренних последствий, которые такое действие будет иметь для режима президента Александра Лукашенко, а также из-за ограниченного белорусского военного потенциала.

Поэтому заседание Совместной коллегии министерств обороны является продолжением согласованных усилий как Беларуси, так и России по внедрению информационной операции с целью прижать украинские войска к северной границе и заполнить информационное пространство.

Также в отчете за 2 ноября аналитики ISW отметили , что Путин говорит о конкурентной военной промышленности, а покупает вооружение у Ирана и КНДР. А это значит, что призывы Путина к развитию отечественного ВПК оторваны от реалий.

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