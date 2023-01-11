Об этом говорится в отчете ISW.

Российские войска не захватили весь Соледар, несмотря на несколько ложных заявлений о том, что город упал и что Бахмут находится под угрозой неизбежного окружения, отметили аналитики.

Отмечается, что несколько российских источников утверждали, что 10 января силы ЧВК Вагнера продвинулись к западу от Соледара. Но Евгений Пригожин опроверг эти заявления, отметив, что вагнеровцы все еще борются против скоординированного украинского сопротивления.

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По состоянию на 10 января ISW наблюдал лишь визуальное подтверждение присутствия сил Вагнера в центре Соледара. Однако эксперты говорят, что реальность контроля над территорией в Соледаре от квартала к кварталу неясна из-за динамичного характера городских боев.

"Даже если принять за чистую монету российские заявления, захват Соледара не будет означать немедленное оцепление Бахмута. Контроль над Соледаром не обязательно позволит российским войскам установить контроль над критически важными украинскими наземными линиями коммуникаций в Бахмут", - подчеркнули в ISW.

9 января ВСУ отразили атаки россиян в районах Соледара, Бахмута, Марьинки и еще 10 населенных пунктов.

В британской разведке считают, что российские оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, чтобы окружить расположенный вблизи этого города Бахмут.

10 января враг пытался с трех сторон атаковать Соледар, об этом в эфире Еспресо говорил директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

В тот же день представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что россияне в течение суток 86 раз ударили по Соледару из артиллерии.

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