ISW: войска РФ заменяют наемников Вагнера, чтобы усилить наступление на Бахмут
По данным аналитиков Института изучения войны, кадровые военные РФ, вероятно, постепенно заменяют истощенных вагнеровцев, чтобы продолжить наступление на Бахмут
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Эксперты отметили, что этап наступления ПИК Вагнера на бахмутском направлении, вероятно, завершился захватом Соледара ориентировочно 12 января. Однако после этого наемники не добились значительных успехов.
"Кадры боевых действий, опубликованные 20 января, указывают на то, что российские воздушно-десантные войска (НДС) действуют вокруг Бахмута: на фотографиях видна российская БМД-4М - специальная механизированная техника, которая используется исключительно НДС", - добавили аналитики.
Так, Минобороны РФ все чаще стало сообщать о действиях НДС в районе Бахмута с начала 2023 года: это указывает, что в направлении увеличивается доля российских кадровых войск.
Утверждается, что после опрокидывания дополнительных сил РФ, вероятно, не исчерпала наступательный потенциал в районе Бахмута.
- Напомним, днем ранее эксперты Института изучения войны предупредили , что новое наступление россиян может состояться в Луганской области или вблизи Угледара, Донецкая область.
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