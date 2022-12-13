Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Стоимость российской войны в Украине, вероятно, продолжит подрывать геополитические кампании президента России Владимира Путина во всем мире", - говорится в отчете Института.

Как напоминают эксперты, министерство обороны Великобритании 11 декабря сообщило, что Путин подписал закон о выделении более девяти триллионов рублей (около 143 миллиардов долларов) на оборону, безопасность и правоохранительные органы из бюджета на 2023 год. По данным Всемирного банка, эта сумма составляет около 8% валового внутреннего продукта России в 2021 году. Также министерство обороны Британии оценило, что расходы России на оборону значительно выросли и составят более 30% всего бюджета России на 2023 год.

"Таким образом Путин продолжает тратить свой бюджет на свою войну в Украине, и ему, возможно, придется перестать финансировать другие международные или внутренние кампании в этом процессе", - говорят в ISW.

Российские силы перебрасывают оборудование и персонал из других зон конфликтов, таких, как Сирия и Нагорный Карабах, и могут отказаться от других боевых действий и "операций мягкой силы" в пользу продолжения затяжной войны в Украине, считают аналитики.

Однако Путин по-прежнему не желает жертвовать своими геополитическими инициативами в краткосрочной перспективе и рискует столкнуться с финансовым затруднением, в котором он не сможет сбалансировать максималистские цели в Украине со своими глобальными кампаниями по проектированию власти.

Путин, например, продолжал попытки восстановить позиции России в Центральной Азии, без успеха предложив создать трехсторонний союз между Россией, Казахстаном и Узбекистаном в конце ноября и во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

"Расходы Путина по региональным инициативам "мягкой силы" уже огорчили нескольких известных провоенных блоггеров, критиковавших Кремль за выделение почти 95 млн долларов на развитие русскоязычных школ в Таджикистане, не обеспечивая при этом российские силы на поле боя. Военкоры считают, что Кремль неэффективно использует свою мягкую силу в Таджикистане, что еще больше подвергает сомнению необходимость таких расходов", - подчеркивают в Институте.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия использует все собственные запасы снарядов до начала 2023 года.

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