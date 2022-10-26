Об этом говорится в отчете ISW.

Так, президент России Владимир Путин 25 октября провел заседание координационного совета, на котором мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости введения дополнительных мер безопасности в приграничных областях.

Путин также отметил, что российскому правительству необходимо работать в высоком темпе и в соответствии с чрезвычайно реалистической оценкой ситуации с национальной безопасностью. Собянин добавил, что российские чиновники проводят плановые меры безопасности на всей территории РФ.

"Эти комментарии указывают на то, что Кремль намерен использовать недавние объявления военного положения, чтобы облегчить происходящие в Российской Федерации мобилизацию и военные усилия", - подчеркивают аналитики.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

22 сентября стало известно, что в закрытом пункте указа президента России Владимира Путина говорится о мобилизации до одного миллиона человек.

От объявления мобилизации из России уехали около 700 тыс. человек. В этот перечень входят как покинувшие страну с туристической целью, так и бежавшие от мобилизации.

В ГУР отметили, что еще в мае РФ приступила к скрытой мобилизации россиян.

Аналитики считают, что объявляя о завершении мобилизации "приблизительно через 2 недели", Владимир Путин, вероятно, хочет уволить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва, который начнется в России 1 ноября.

Также украинская разведка рассказывает, что, несмотря на публичные заявления мэра Москвы Сергея Собянина о завершении "долевой мобилизации", продолжается вручение повесток по месту жительства и работы.

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