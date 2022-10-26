English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией ISW: Власти РФ используют объявления военного положения для облегчения мобилизации

ISW: Власти РФ используют объявления военного положения для облегчения мобилизации

26 октября, 2022 среда
05:58
война с Россией

Эксперты Института изучения войны считают, что Кремль может использовать объявление военного положения для облегчения мобилизации и военных усилий

Об этом говорится в отчете ISW.

Так, президент России Владимир Путин 25 октября провел заседание координационного совета, на котором мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости введения дополнительных мер безопасности в приграничных областях.

Путин также отметил, что российскому правительству необходимо работать в высоком темпе и в соответствии с чрезвычайно реалистической оценкой ситуации с национальной безопасностью. Собянин добавил, что российские чиновники проводят плановые меры безопасности на всей территории РФ.

"Эти комментарии указывают на то, что Кремль намерен использовать недавние объявления военного положения, чтобы облегчить происходящие в Российской Федерации мобилизацию и военные усилия", - подчеркивают аналитики.

  • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.
  • 22 сентября стало известно, что в закрытом пункте указа президента России Владимира Путина говорится о мобилизации до одного миллиона человек.
  • От объявления мобилизации из России уехали около 700 тыс. человек. В этот перечень входят как покинувшие страну с туристической целью, так и бежавшие от мобилизации.
  • В ГУР отметили, что еще в мае РФ приступила к скрытой мобилизации россиян.
  • Аналитики считают, что объявляя о завершении мобилизации "приблизительно через 2 недели", Владимир Путин, вероятно, хочет уволить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва, который начнется в России 1 ноября.
  • Также украинская разведка рассказывает, что, несмотря на публичные заявления мэра Москвы Сергея Собянина о завершении "долевой мобилизации", продолжается вручение повесток по месту жительства и работы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Владимир Путин
мобилизация
Военные новости
Читайте также:
Юрій Бутусов
Автор
25 октября, 2022 вторник
Кто покрывал работу Богуслаева в Россию все эти годы?
Рамзан Кадыров
25 октября, 2022 вторник
Кадыров заявил, что "спецоперация" обернулась войной уже на территории России
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
22 октября, 2022 суббота
Си Цзиньпин требует от Путина ускорить капитуляцию Украины, - Портников
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.63
    Покупка 39.63
    Продажа 40.45
  • EUR
    Покупка 38.25
    Продажа 39.33
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
26 октября
06:10
Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 26 октября
05:28
совбез ООН
РФ не предоставила никаких доказательств возможного применения Украиной "грязной бомбы", - представитель Британии в ООН
05:05
Лига чемпионов: результаты всех матчей 25 октября
04:40
Россия подводной лодкой усилила корабельную группировку в Черном море, - ОК "Юг"
04:07
Россияне пытались прорвать позиции ВСУ на Юге: произошло стрелковое сражение, атаки отбиты, враг с потерями отступил
03:59
Россия обстреляла деоккупированную Трифоновку в Херсонской области, также пострадала Никопольщина
03:29
На южном фронте ВСУ уничтожили российский ЗРК "Тор" и склад с боеприпасами
02:53
Байден третий раз привился бустерной дозой вакцины против коронавируса
02:25
Погодные условия: Резников объяснил, что негативно влияет на контрнаступление ВСУ на Херсонщине
02:18
В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе. Горит 12 тысяч кв. м.
01:50
"Шахтер" требует за Мудрика минимум 70 млн евро, - журналист Бурбас
01:30
Россия массово терроризирует Сумщину: за день зафиксировано 12 обстрелов, агрессор выпустил 106 снарядов
01:13
ВСУ
ВСУ уничтожили базы россиян в Каховском и Херсонском районах
01:02
В латвийской Лиепае был снесен третий советский памятник. В России планируют дать "правовую оценку" демонтажу
00:57
Инфографика
Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Шахтера" перед последним туром
00:46
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 октября
00:33
"Милан" разбил загребское "Динамо" в Лиге чемпионов
00:17
На Филиппинах произошло сильное землетрясение
00:01
"Шахтер" сыграл вничью со "Селтиком" и гарантировал себе выход в плей-офф еврокубков
2022, вторник
25 октября
23:59
Обновлено
Зенитники сбили над Херсонщиной два "шахида", еще один - над Днепропетровщиной
23:54
Для ремонта пассажирских самолетов в РФ предлагают использовать пиратские запчасти
23:30
Обновлено
Россияне атаковали Днепр: обломки снаряда упали на АЗС, погибли два человека, трое ранены
23:26
Верю, что однажды позицию Украины услышат израильские политики, как уже услышало общество Израиля, - Зеленский
23:23
Обновлено
"Ценю, что первый звонок премьера Британии был в Украину": Зеленский пригласил Риши Сунака посетить Киев
22:58
совбез ООН
Биолаборатории и иранские дроны. Россия пригласила еще два заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине
22:50
В Каирах на Херсонщине ВСУ уничтожили около 30 оккупантов, еще более сотни остались под завалами
22:38
Илон Маск планирует закрыть соглашение с Twitter в пятницу, – Bloomberg
22:37
Израиль передаст США доказательства использования иранских беспилотников в Украине, - СМИ
22:29
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Российские убийцы "на дистанционке" и знающие кладовщики Мотор-Сичи. Колонка Сергея Згурца
22:27
Если Россия применит ядерное оружие в Украине, это будет "чрезвычайно серьезная ошибка" - Байден
22:12
Владимир Путин
Глава РПЦ Кирилл назвал Путина борцом с Антихристом
22:07
Обновлено
Штайнмайер в Киеве: Германия дополнительно предоставит Украине 2 установки MARS, 4 гаубицы и новые системы ПВО
21:48
На Запорожье свежемобилизованные россияне выискивают у населения продовольствие и возможность помыться
21:30
Россияне обстреливали украинские населенные пункты ракетами, артиллерией, били из танков и минометов, – Генштаб ВСУ
21:29
Эксклюзив
Вопрос разрыва дипломатических отношений Украины с Беларусью назрел и перезрел, - Климкин
21:26
Преимущество военной техники. В России ограничили движение грузовиков к Керченской паромной переправе
21:15
Кирилл Шевченко
"Подтверждение заангажированности и политизированности следствия": экс-глава НБУ Шевченко прокомментировал объявление его в розыск
21:13
Минфин во вторник продал военных облигаций более чем на 1,5 млрд грн
21:12
Группа Метинвест подала иски в Европейский суд по правам человека против России
20:57
Азовсталь
Украина в сентябре сократила выплавку стали в пять раз и заняла 32 место в мире, - рейтинг Worldsteel
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV