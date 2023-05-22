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ISW: Вагнеровцы вряд ли смогут продолжать вести бои за пределами Бахмута

22 мая, 2023 понедельник
06:12
Война с Россией ЧВК Вагнер

Из-за истощенности от боевых действий в течение многих месяцев, маловероятно, что ЧВК Вагнера сможет продолжать операции за пределами Бахмута

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По информации украинских военных, они контролируют незначительную территорию юго-западной части Бахмута вокруг трассы Т0504. Эксперты считают такое сообщение ВСУ молчаливым признанием того, что российские силы контролируют остальную западную и северо-западную части Бахмута, если не весь Бахмут.

"Заявления официальных лиц указывают на то, что украинские силы отошли из остальных районов Бахмута, кроме прилегающих к двум трассам, ведущим в город. На видеозаписи с геолокацией, опубликованной 21 мая, видно, как силы Вагнера поднимают российский и вагнеровский флаги над жилым домом на западе Бахмута. Вероятный захват Вагнером последнего небольшого участка на западе Бахмута не влияет на продолжающиеся украинские контратаки к северу и югу от Бахмута, а также на украинский контроль над наземными линиями связи вокруг города, до которых истощены силы Вагнера должны были добраться, чтобы проводить дальнейшие наступательные операции", - говорится в сообщении.

Армия РФ, вероятно, потребует дополнительного подкрепления для содержания города Бахмут и его флангов за счет операций по другим направлениям. ISW зафиксировал артиллерийские подразделения 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (ранее была замечена в районе Авдеевки), действующие теперь на Бахмутском направлении.

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Ранее Институт прогнозировал, что наступательные операции Вагнера, вероятно, завершатся после месяцев изнурительных боев в городских условиях, и маловероятно, что вагнеровцы продолжат боевые действия за пределами Бахмута в его истощенном состоянии.

Аналитики отметили, что силы Вагнера получили возможность продолжать наступательные операции в Бахмуте, поскольку российские регулярные войска взяли на себя ответственность за фланги Бахмута, что позволило им сосредоточиться на городских боях.

Вагнеровцы начали подавать признаки того, что они не смогут проводить наступательные операции за пределами города Бахмут с конца декабря 2022 года. Также эксперты предполагают, что российские регулярные силы, расположенные на северном и южном флангах Бахмута, вряд ли будут продвигаться на запад в сторону Константиновки или на север Славянска на фоне украинских контратак в этом районе в ближайшее время.

"Российские регулярные войска будут еще менее склонны к наступательным операциям, если основатель Вагнера Евгений Пригожин выполнит свое намерение вывести наемников ЧВК из Бахмута 25 мая. Сейчас непонятно, действительно ли Пригожин выведет свои силы из Бахмута, но некоторые военкоры предполагают, что в конце месяца Пригожин перебросит силы Вагнера на другой "критический" фронт. Российские войска столкнулись с подобной кульминацией после атак пехоты с высоким уровнем истощения в Северодонецке и Лисичанске в июне-июле 2022 года", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 20 мая главарь российской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут. На что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила, что в Бахмуте тяжелые бои, а ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет".
  • В вечернем (20 мая) и утреннем (21 мая) сводках Генштаба речь шла о продолжающихся боях за город.
  • Минобороны РФ заявило о взятии города в полночь 21 мая.
  • 21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные Силы Украины взяли Бахмут в полуокружение, что дает возможность уничтожать россиян – врага в подконтрольной части города приходится обороняться.
  • В тот же день командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сказал, что украинские воины продвигаются по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаются к взятию города в тактическое окружение.
  • А спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул: украинские защитники в воскресенье продвинулись на около 200 метров на некоторых участках возле Бахмута. Кроме того, они продолжают удерживать юго-западный участок города.
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
Вагнергейт
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