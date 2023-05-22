Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По информации украинских военных, они контролируют незначительную территорию юго-западной части Бахмута вокруг трассы Т0504. Эксперты считают такое сообщение ВСУ молчаливым признанием того, что российские силы контролируют остальную западную и северо-западную части Бахмута, если не весь Бахмут.

"Заявления официальных лиц указывают на то, что украинские силы отошли из остальных районов Бахмута, кроме прилегающих к двум трассам, ведущим в город. На видеозаписи с геолокацией, опубликованной 21 мая, видно, как силы Вагнера поднимают российский и вагнеровский флаги над жилым домом на западе Бахмута. Вероятный захват Вагнером последнего небольшого участка на западе Бахмута не влияет на продолжающиеся украинские контратаки к северу и югу от Бахмута, а также на украинский контроль над наземными линиями связи вокруг города, до которых истощены силы Вагнера должны были добраться, чтобы проводить дальнейшие наступательные операции", - говорится в сообщении.

Армия РФ, вероятно, потребует дополнительного подкрепления для содержания города Бахмут и его флангов за счет операций по другим направлениям. ISW зафиксировал артиллерийские подразделения 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (ранее была замечена в районе Авдеевки), действующие теперь на Бахмутском направлении.

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Ранее Институт прогнозировал, что наступательные операции Вагнера, вероятно, завершатся после месяцев изнурительных боев в городских условиях, и маловероятно, что вагнеровцы продолжат боевые действия за пределами Бахмута в его истощенном состоянии.

Аналитики отметили, что силы Вагнера получили возможность продолжать наступательные операции в Бахмуте, поскольку российские регулярные войска взяли на себя ответственность за фланги Бахмута, что позволило им сосредоточиться на городских боях.

Вагнеровцы начали подавать признаки того, что они не смогут проводить наступательные операции за пределами города Бахмут с конца декабря 2022 года. Также эксперты предполагают, что российские регулярные силы, расположенные на северном и южном флангах Бахмута, вряд ли будут продвигаться на запад в сторону Константиновки или на север Славянска на фоне украинских контратак в этом районе в ближайшее время.

"Российские регулярные войска будут еще менее склонны к наступательным операциям, если основатель Вагнера Евгений Пригожин выполнит свое намерение вывести наемников ЧВК из Бахмута 25 мая. Сейчас непонятно, действительно ли Пригожин выведет свои силы из Бахмута, но некоторые военкоры предполагают, что в конце месяца Пригожин перебросит силы Вагнера на другой "критический" фронт. Российские войска столкнулись с подобной кульминацией после атак пехоты с высоким уровнем истощения в Северодонецке и Лисичанске в июне-июле 2022 года", - говорится в сообщении.