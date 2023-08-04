Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Так, аналитики указывают на то, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев и мобилизованных, участвующих в войне России против Украины. Также заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что минобороны России набрало более 231 тыс. добровольцев с января по июль 2023 года. Он отметил, что Россия имеет целью сделать контрактную службу максимально престижной.

По данным российской службы BBC, заявленное Медведевым количество добровольцев, при условии, если оно соответствует действительности, предположительно представляет только новобранцев среди гражданских. Причиной является то, что минобороны РФ набирает призывников и персонал из ЧВК Вагнера, согласившегося подписать военный контракт.

Также ISW пишет, что минобороны РФ не обеспечивает свои подразделения территориальной обороны, действующие на западной международной границе страны. Так, один из российских "военкоров" отметил, что ведомство не обеспечило бойцов терробороны Белгородской и Курской областей боевыми пулеметами. Вместо этого им предложили охотничьи ружья.