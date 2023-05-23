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ISW: В России ощущаются информационные потрясения из-за событий в Белгородской области

23 мая, 2023 вторник
06:04
Война с Россией

Информационное пространство России отреагировало на события в Белгородской области 22 мая паникой, фракционностью и несогласованностью, которые оно обычно демонстрирует, когда испытывает значительные информационные потрясения

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Так, некоторые провоенные блогеры зациклились на том, что "РДК" и "ЛСР" состоят в основном из россиян, назвали их предателями России, безосновательно обвинив в работе на ГУР.

"Несколько военкоров предположили, что атака была целенаправленной информационной операцией, целью которой было отвлечь внимание от недавнего захвата Бахмута Россией и посеять панику в российском информационном пространстве накануне возможного украинского контрнаступления", - говорят эксперты.

Бывший российский офицер и ультранационалист Игорь Гиркин заявил, что давно предупреждал, что такие трансграничные рейды могут быть частью более широкой украинской контрнаступательной стратегии.

Вместо этого финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин воспользовался инцидентом, чтобы обвинить российское правительство и его бюрократическое бездействие в содействии атаке. Он подверг критике российское минобороны за неспособность укрепить границы и защитить Россию.

Отмечается, что первая замеченная линия российских оборонных укреплений проходит, в частности, в 2 км от Горы-Подола, и предположение, что силам "РДК" удалось пробить оборонную линию, подчеркивает слабость таких укреплений, по крайней мере, когда они не полностью укомплектованы хорошо подготовленными и хорошо оснащенными солдатами.

Аналитики отмечают, поскольку большинство российских провоенных блогеров ответили относительно разными беспокойствами, тревогами и гневом, а информационное пространство не сплотилось вокруг одной целостной реакции на событие, это свидетельствует о том, что события застали врасплох российских комментаторов.

  • 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили, что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
  • Поздним вечером 22 мая в росСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
Россия
Военные новости
Белгород
пропаганда
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