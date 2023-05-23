Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Так, некоторые провоенные блогеры зациклились на том, что "РДК" и "ЛСР" состоят в основном из россиян, назвали их предателями России, безосновательно обвинив в работе на ГУР.

"Несколько военкоров предположили, что атака была целенаправленной информационной операцией, целью которой было отвлечь внимание от недавнего захвата Бахмута Россией и посеять панику в российском информационном пространстве накануне возможного украинского контрнаступления", - говорят эксперты.

Бывший российский офицер и ультранационалист Игорь Гиркин заявил, что давно предупреждал, что такие трансграничные рейды могут быть частью более широкой украинской контрнаступательной стратегии.

Вместо этого финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин воспользовался инцидентом, чтобы обвинить российское правительство и его бюрократическое бездействие в содействии атаке. Он подверг критике российское минобороны за неспособность укрепить границы и защитить Россию.

Отмечается, что первая замеченная линия российских оборонных укреплений проходит, в частности, в 2 км от Горы-Подола, и предположение, что силам "РДК" удалось пробить оборонную линию, подчеркивает слабость таких укреплений, по крайней мере, когда они не полностью укомплектованы хорошо подготовленными и хорошо оснащенными солдатами.

Аналитики отмечают, поскольку большинство российских провоенных блогеров ответили относительно разными беспокойствами, тревогами и гневом, а информационное пространство не сплотилось вокруг одной целостной реакции на событие, это свидетельствует о том, что события застали врасплох российских комментаторов.