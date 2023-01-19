Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Пригожин и другие известные российские националисты, такие как Игорь Гиркин, бывший командир российских боевиков и известный критический голос в информационном пространстве, открывают новый сектор в российском информационном пространстве, где определенные фигуры могут критиковать Путина и высокие эшелоны власти без всякого видимого возмездия" , – говорится в новом отчете Института.

Аналитики напомнили, как военный преступник Игорь Гиркин резко намекнул, что поддерживает отстранение главы Кремля от должности.

"Финансист группы Вагнера Евгений Пригожин становится все смелее в словесных выпадах против минобороны России", - говорят эксперты.

Пригожин все жестче критикует приказы минобороны России, а также высокопоставленных должностных лиц, которые, как он выразился, "должны развиваться, а не причесывать всех под свои смешные правила, принципы и прихоти".

"Заявление Пригожина было последним из нескольких направленных на подрыв доверия к министерству обороны и продвижению Пригожина как лицо российской "СВО", - считают в ISW.

Кроме этого, финансист ЧВК Вагнера прямо "атаковал" Кремль, назвав работающих там "предателями, которые хотят, чтобы РФ проиграла войну в Украине".

"Путин решил длительное время не подвергать цензуре эти высказывания", - добавили в Институте.

Другие ключевые выводы ISW:

Речь Путина в память о блокаде Ленинграда продолжила иллюстрировать, что он остается неуверенным в своей способности существенно формировать российское информационное пространство

Речь Путина, вероятно, является частью большей информационной попытки завернуть "СВО" в общие российские национальные мифы о "Великой Отечественной войне" (Вторую мировую войну), чтобы увеличить поддержку в России продолжающейся войны и мобилизации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ужесточил эти усилия, откровенно и бессмысленно заявив, что Украина и Запад продолжают геноцид российского народа

Путин продолжает усилия по восстановлению оборонно-промышленной базы России для поддержки продолжительной войны в Украине

Путин и Лавров продолжают отрицать украинский суверенитет и категорически отказываются от прямых переговоров с Украиной

Пригожин становится все смелее в своих словесных атаках на минобороны (МО) России и Кремль

Российские войска продолжали ограниченные контратаки, чтобы отвоевать утраченные позиции вблизи Кременной

Российские войска продолжали наступательные действия вблизи Соледара, Бахмута, Авдеевки и Донецка

Минобороны РФ продолжает пытаться приуменьшить роль ЧВК Вагнера в заявленных тактических наступлениях в районе Соледара

Украинские официальные лица отметили, что российские войска сосредоточены в Запорожской области, возможно, для проведения больших оборонительных или наступательных усилий

Российские вооруженные силы все чаще используют зажигательные боеприпасы для ударов на юге Украины, которые в противном случае кажутся обычными, и подтверждают недавнюю оценку ISW о том, что российские вооруженные силы, вероятно, столкнутся с нехваткой обычных артиллерийских снарядов

Украинские и российские источники продолжали указывать, что российские власти, вероятно, готовятся ко второй волне мобилизации

Ранее в Институте изучения войны говорили, что Пригожин использовал сообщения о ситуации в Соледаре Донецкой области для укрепления репутации своей частной компании как эффективной боевой силы. Позже Путин назначил Герасимова командующим оккупационных войск в Украине, чтобы ослабить влияние Пригожина и силовиков. В дальнейшем отмечали, что Пригожин пытался пропагандировать роль ЧВК Вагнера в захвате Соледара, чтобы увеличить свой авторитет. Но конфликт между Пригожиным и минобороны РФ усиливался.

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