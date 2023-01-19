ISW: В РФ создают новое пространство для критики Путина, не боясь наказания
Российское провоенное сообщество создает пространство для критики президента РФ Владимира Путина, не опасаясь, что понесет за это наказание
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
"Пригожин и другие известные российские националисты, такие как Игорь Гиркин, бывший командир российских боевиков и известный критический голос в информационном пространстве, открывают новый сектор в российском информационном пространстве, где определенные фигуры могут критиковать Путина и высокие эшелоны власти без всякого видимого возмездия" , – говорится в новом отчете Института.
Аналитики напомнили, как военный преступник Игорь Гиркин резко намекнул, что поддерживает отстранение главы Кремля от должности.
"Финансист группы Вагнера Евгений Пригожин становится все смелее в словесных выпадах против минобороны России", - говорят эксперты.
Пригожин все жестче критикует приказы минобороны России, а также высокопоставленных должностных лиц, которые, как он выразился, "должны развиваться, а не причесывать всех под свои смешные правила, принципы и прихоти".
"Заявление Пригожина было последним из нескольких направленных на подрыв доверия к министерству обороны и продвижению Пригожина как лицо российской "СВО", - считают в ISW.
Кроме этого, финансист ЧВК Вагнера прямо "атаковал" Кремль, назвав работающих там "предателями, которые хотят, чтобы РФ проиграла войну в Украине".
"Путин решил длительное время не подвергать цензуре эти высказывания", - добавили в Институте.
Другие ключевые выводы ISW:
- Речь Путина в память о блокаде Ленинграда продолжила иллюстрировать, что он остается неуверенным в своей способности существенно формировать российское информационное пространство
- Речь Путина, вероятно, является частью большей информационной попытки завернуть "СВО" в общие российские национальные мифы о "Великой Отечественной войне" (Вторую мировую войну), чтобы увеличить поддержку в России продолжающейся войны и мобилизации
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров ужесточил эти усилия, откровенно и бессмысленно заявив, что Украина и Запад продолжают геноцид российского народа
- Путин продолжает усилия по восстановлению оборонно-промышленной базы России для поддержки продолжительной войны в Украине
- Путин и Лавров продолжают отрицать украинский суверенитет и категорически отказываются от прямых переговоров с Украиной
- Пригожин становится все смелее в своих словесных атаках на минобороны (МО) России и Кремль
- Российские войска продолжали ограниченные контратаки, чтобы отвоевать утраченные позиции вблизи Кременной
- Российские войска продолжали наступательные действия вблизи Соледара, Бахмута, Авдеевки и Донецка
- Минобороны РФ продолжает пытаться приуменьшить роль ЧВК Вагнера в заявленных тактических наступлениях в районе Соледара
- Украинские официальные лица отметили, что российские войска сосредоточены в Запорожской области, возможно, для проведения больших оборонительных или наступательных усилий
- Российские вооруженные силы все чаще используют зажигательные боеприпасы для ударов на юге Украины, которые в противном случае кажутся обычными, и подтверждают недавнюю оценку ISW о том, что российские вооруженные силы, вероятно, столкнутся с нехваткой обычных артиллерийских снарядов
- Украинские и российские источники продолжали указывать, что российские власти, вероятно, готовятся ко второй волне мобилизации
Ранее в Институте изучения войны говорили, что Пригожин использовал сообщения о ситуации в Соледаре Донецкой области для укрепления репутации своей частной компании как эффективной боевой силы. Позже Путин назначил Герасимова командующим оккупационных войск в Украине, чтобы ослабить влияние Пригожина и силовиков. В дальнейшем отмечали, что Пригожин пытался пропагандировать роль ЧВК Вагнера в захвате Соледара, чтобы увеличить свой авторитет. Но конфликт между Пригожиным и минобороны РФ усиливался.
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